Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre y la conductora redobló la apuesta

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre luego de que la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) contara que estaba distanciado de María Eugenia “China” Suárez tras el escándalo con Ekaterina Milena Ojeda, la joven con quien él habría coqueteado en un boliche. Además de desmentir la crisis con un extraño video en las redes sociales, el futbolista cargó contra la conductora. Le dijo de todo y ella, fiel a su estilo, no tardó en responderle.

Icardi volvió al ataque. El jueves 2 de julio publicó en sus historias de Instagram una imagen que evidenciaba el recorrido de su carrera deportiva desde 2011 hasta la actualidad. Destacó su paso por Sampdoria, Inter de Milán, París Saint-Germain, Galatasaray y la selección argentina, los goles que marcó con cada camiseta y los trofeos que levantó.

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Cuando te dice fracasado una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años sin ningún talento, sin apellido propio y hablando de vidas ajenas”, arremetió contra Latorre. “Pensar que hay periodistas serios que se preparan toda su vida. Qué distorsionada está la sociedad”, concluyó.

La conductora no tuvo ni un solo inconveniente en responderle: “Mauro es tan groso, tan crack, tan exitoso que, si entrás a su cuenta de Instagram, tiene tres historias dedicadas a mí, a una pobre mujer”.

Yanina Latorre le respondió a Icardi (Foto: Instagram @yanilatorre)

Horas antes, el futbolista publicó una foto editada de Latorre vestida de payasa y argumentó que “si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”. La conductora no tardó en reaccionar. “Con razón nadie lo contrata. El payaso sos vos, Mauro. Fuiste muy cornudo. Y ojo, que con la China nunca se sabe”, le recordó sobre el pasado amoroso de su actual pareja. “Mirá que hay que estar al p*** para buscar fotos mías, editarlas y subirlas. Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia”, agregó.