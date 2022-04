Yanina Latorre se hartó de Estefi Berardi y la cruzó en vivo en LAM: “Sos una atrevida”

En medio de un mar de rumores que cada vez resonaban con más fuerza, se confirmó el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Durante semanas, los fans de ambas celebridades se encargaron de analizar cada uno de sus movimientos e interacciones en redes sociales para ver si encontraban la prueba definitiva. El blanqueo del noviazgo llegó de la mano del equipo de LAM (América), en donde tanto Yanina Latorre como Estefanía Berardi dieron detalles al respecto. Sin embargo, los tórtolos quedaron rápidamente en segundo plano cuando las angelitas se entrelazaron en un acalorado enfrentamiento.

El cruce entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi

A lo largo de las últimas semanas, Tini y De Paul se ubicaron entre lo nombres más mencionados en las redes sociales. Si se daban un like, si se dejaban un comentario debajo de algún posteo o si, por diversas pistas, parecía que habían estado juntos, todo era motivo par que los usuarios juraran y perjuraran que estaban de novios.

En medio de las especulaciones, Yanina Latorre confirmó las teorías de los fans durante la edición del lunes de LAM. De acuerdo a la información que obtuvo, él se “desenamoró” de Camila Homs -madre de sus hijos y con quien estuvo en pareja por más de diez años- y comenzó a seguir a Tini en Instagram a mediados del octubre pasado. Tiempo después, se conocieron en persona durante un asado con amigos y la química fue instantánea.

Intercambiaron teléfonos y, entre mensaje y mensaje, el interés empezó a aumentar. Intentaron verse en un par de ocasiones pero, en todos los casos, surgieron obstáculos. Imprevistos laborales, el Covid-19 que contrajo la interprete de “Fresa” y el severo problema de salud que atravesó Alejandro Stoessel fueron algunos de los motivos que los mantuvieron separados.

“Cuando se cura Ale, se quieren ver. El momento era la semana pasada y justo él viajó para acá, así que se alinearon los planetas. Finalmente, viajaron a España y, en este viaje, decidieron blanquear. Él dice que está separado hace 10 meses”, manifestó Latorre.

Filtran las primeras fotos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en pareja

Mientras los presentes escuchaban con atención lo que narraba la angelita, Berardi decidió empezó a tuitear que el relato le parecía “muy coacheado”. Yanina, quien no retrocede frente a ningún conflicto, no dudó en interrumpirla en vivo para responderle.

El tuit de Estefi Berardi que desató el enojo de Yanina Latorre twitter @estefiberardi

Furiosa, Yanina disparó: “Lo mejor sería que me mires a la cara en vez de bardearme y mandar tuits, cuando cuento el relato”. Y agregó: “Yo soy una mina que labura y que trabaja con fuentes y que le cree a sus fuentes que son protagonistas. Vos andás contando likes mientras yo estoy hablando con ellos en Europa”.

Lejos de quedarse callada, la flamante angelita le redobló la apuesta. “Fuentes también porque tengo un montón de data. Puedo hacer las dos cosas porque me da la cabeza para hacer las dos cosas por suerte”. Pero su contrincante no se dejó amedrentar y señaló, con el objetivo de finalizar la discusión: “Sos una maleducada y una atrevida, porque no me lo decís a la cara y te haces la víctima en Twitter”.

La pelea entre Yanina y Estefi no solo generó un tenso momento en el estudio sino que desencadenó una discusión entre Ángel de Brito y Andrea Taboada. Ya para el final, el resto de las angelitas también se sumaron al debate y culminó en un todos contra todos que terminó por opacar la feliz noticia del romance entre Tini y De Paul.