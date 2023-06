Estefanía Berardi: por qué se fue de LAM, el juicio que le inició a Yanina Latorre y su nueva vida

escuchar

La decisión de Estefi Berardi de irse de LAM, por América, desconcertó a todos. Pero mucho más sorprendió que el pasado miércoles abandonara inesperadamente el estudio para refugiarse en su camarín y no volver nunca más al estudio del programa. La idea era que se despidiera el viernes 30 de junio, pero algo sucedió y torció sus planes.

En una charla con LA NACION Berardi dio detalles de lo que pasó en su último programa en América y también contó por qué le inició acciones legales a Yanina Latorre . Además habló de su nueva etapa como participante de Pasaplatos famosos, que estrena eltrece hoy, a las 14.30.

-¿Por qué te fuiste de LAM de esa manera?

-El miércoles pasado me fui del estudio porque iban a tratar un tema del que yo no puedo hablar porque está en juicio. Y entonces le avisé a Ángel (De Brito) que iba a salir para que ellos pudieran tratar ese tema tranquilos y después yo volvía. Ya estaba hablado y Ángel estuvo de acuerdo.

-Pero no volviste...

-No, porque cuando me contaron l as barbaridades que dijo Yanina Latorre decidí no volver porque no voy a permitir que nadie me siga difamando. Ese tema ya está en manos de mis abogados.

-¿Le hacés juicio a Yanina?

-Sí, ya le inicié acciones legales. La parte judicial la maneja Martín Leguizamón.

-¿Intentaste hablar con ella y aclarar las cosas?

-No.

-¿Cómo quedaste con el resto de tus compañeros?

-Quedé súper bien con Ángel y el resto de las angelitas, con la producción y con todos. LAM me dio muchas satisfacciones y estoy muy agradecida con Ángel. Me fui siendo mejor y aprendí un montón.

Además Berardi contó en Mañanísima, el ciclo de Magazine en el que también es panelista: “Me molestaron las difamaciones de Yanina. Me voy por Yanina Latorre. Nuestras idas y vueltas siempre fueron un juego para mí, pero cuando empecé a ver que del otro lado no era un show y que me agredía, era violenta y decía cosas que son falsas, me di cuenta de que no quería estar más en ese lugar”.

Berardi y Latorre tuvieron muchos desacuerdos a lo largo del último año, pero el más fuerte se dio con la escandalosa separación de Federico Bal y Sofía Aldrey. Se hablaron de unos chats que comprometen a Berardi con la situación y la señalan como una de las terceras en discordia aunque ella siempre lo negó y dejó el tema en manos de sus abogados.

La nueva vida de Estefi

Estefanía Berardi se prepara para su nuevo desafío en TV

Berardi comenzó el jueves pasado a grabar su participación en Pasaplatos famosos, que se verá a partir de hoy, a las 14.30, por eltrece. “Me encanta porque está muy bueno que me vean haciendo algo distinto. El último reatily que hice fue Combate y ya pasó mucho tiempo, así que estoy muy contenta”, relata.

-¿Sabés cocinar?

-Me encanta cocinar, tengo experiencia y soy buena, pero en este caso algunas recetas son más difíciles porque tienen muchos ingredientes o detalles que te complican. De todos modos, antes de hacer la preparación los chefs te explican un poco porque sino estaría en el horno (risas). Son chefs muy grosos y ya el primer día me fui del estudio sintiendo que había hecho un curso de cocina porque aprendí muchos trucos nuevos.

-¿Y cómo la estás pasando en este nuevo rol?

-Como no deja de ser una competencia tenés que hacer todo muy rápido y el primer día estaba súper nerviosa porque tenía miedo de que no me alcanzara el tiempo, corrí un montón y me cansé mucho. Tenés que prestar mucha atención a los detalles, como por ejemplo saber dónde están los ingredientes como para buscarlos rápido y no perder tiempo. Y en esto estoy muy atenta y la estoy pasando genial. Uno de mis compañeros con el que me tocó cocinar es Pachu Peña y me reí muchísimo. Es tan gracioso que hizo tentar a uno de los jurados que son muy serios y exigentes porque son los que te critican el plato. Pero lo quebró de la risa. Terminamos todos llorando de risa.

-¿Tenés otros proyectos?

-Sigo con Carmen Barbieri en Mañanísima y en Pasaplatos famosos y estoy evaluando siete propuestas a largo plazo. América me ofreció quedarme en el canal y además tengo otras propuestas de otros tres canales. También me llamaron para hacer radio, para teatro para el verano y algo de streaming.