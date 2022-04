Pato Galván quedó eliminado y le hizo un tajante comentario a Chanchi Estévez

Pato Galván quedó eliminado este lunes de El Hotel de los Famosos (eltrece) tras un vibrante duelo ante el periodista Walter Queijeiro. El conductor de TV se despidió del programa con sentidas palabras y fue tajante con Chanchi Estévez: “Me voy con un gusto feo con vos”, aseguró.

Pampita Ardohain, conductora del ciclo, fue la encargada de anunciar el desafío final de la jornada. “La realidad es que quién se queda y quién se va, lo van a decidir ustedes. El que gane esta contienda se queda en El Hotel de los Famosos”, les dijo a los participantes y le dio paso a Leandro “Chino” Leunis para que explique las reglas del duelo eliminatorio.

Pato Galván quedó eliminado del Hotel de los Famosos

“Deben superar el tronco de equilibrio y escalar hasta el primer descanso de la ‘H’. Subir al cofre y abrirlo con la llave que está encadenada. Dentro del cofre hay cinco bolas, deben bajar de una bola a la vez y colocarlas en la plataforma con obstáculos. El objetivo es llevarlas hasta el otro extremo”, explicó el conductor del ciclo. ”El duelista que logre colocar las cinco bolas en el otro extremo tiene derecho a subir al pasillo de la ‘H’ y tomar la tarjeta”, agregó.

“¡Hoy se va uno más!”, sentenció Alex Caniggia, uno de los participantes más polémicos, con una risa macabra. Pampita preguntó si estaban preparados y tanto Galván como Queijeiro gritaron al unísono: “¡Sí!”. Y comenzó la competencia.

Si bien el tronco de equilibrio era, a priori, el talón de aquiles de Queijeiro, el periodista logró escalar hasta el primer descanso y subir el cofre antes de lo esperado. Galván también pudo hacerlo, pero estuvo a punto de dejar la competencia por un inconveniente que, al fin y al cabo, le costó muy caro.

El Hotel de los Famosos: Pato Galván quedó eliminado del certamen (Foto: Captura de video)

“Cuando llego arriba y se me traba la caja, lo primero que pienso en abandonar”, confió el conductor televisivo. Esos segundos de más le dieron bastante ventaja a Queijeiro, que bajó enseguida con la primera pelota. “Tengo las cinco bolas, ahora a embocarlas”, dijo el periodista y consiguió posicionar la primera. A Galván, en cambio, le costó un poco más de trabajo dominar la técnica y no pudo evitar que su oponente le lleve la delantera.

“Cada vez que la tiraba, ya estaba pensando que me iba a volver a costar y me costaba un poco más”, aseguró Pato, que consiguió colocar la segunda pelota justo cuando su contrincante estaba intentando poner la tercera. “La ‘H’ de hoy es más pareja que la vez que le tocó a Rodrigo (Noya) y a Nico (Maiques)”, apuntó uno de los espectadores del duelo, el Chanchi Estévez.

Finalmente, fue Queijeiro el que consiguió colocar las cinco pelotas en menor tiempo y se ganó el derecho de subir a buscar su merecida tarjeta. Alex Caniggia también se sumó a los festejos y fue corriendo a abrazar al ganador.

“Felicidades a Pato Galván, que una vez más tiene la tranquilidad de haberlo dado todo”, dijo Leunis al micrófono. “Y sube a la parte alta de la ‘H’, para celebrar en lo más alto haberlo dado todo y haber dejado una huella en El Hotel de los Famosos”, agregó el conductor. “Primera vez que sube el perdedor al ganador de la H, lo cual es el símbolo del abrazo inicial”, reflexionó Queijeiro.

Pato Galván se despidió del Hotel de los Famosos y apuntó contra Chanchi Estévez

En su mensaje de despedida, Galván aseguró que le puso muy contento que haya ganado Walter. “Se lo dije antes de empezar, siento que él va a poder pelearla adentro mucho más. Se van a venir tiempos muy difíciles porque ahora van a ser todos contra él. Y yo no me la hubiese bancado, él sí”, aseguró.

Leunis le preguntó cómo le gustaría que lo recuerden los demás participantes y Galván fue muy sincero: “A mí no me importa que me recuerden acá mañana, sí con algunos me gustaría verlos cuando salgan”, dijo y mencionó uno a uno a los participantes, desde Alex hasta Silvina Luna, pasando por Melody Luz, Lissa Vera e Imanol Rodríguez.

Sin embargo, dejó para el final al exfutbolista. “Chanchi, me voy con un gusto feo con vos, tengo que ser sincero. Esperaba conocer al Maxi del que se enamoró Sabrina (Carballo), el que me emocionó cuando se emociona. Igual ojalá nos veamos afuera”, le dijo. “Seguro”, le respondió Estévez.