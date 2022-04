Elba Marcovecchio tildó a Fernando Burlando de “cobarde” y le dejó un contundente mensaje

En medio de unos días llenos de emoción tras su casamiento con Jorge Lanata, la abogada Elba Marcovecchio se vio envuelta en polémica. Todo surgió cuando muchos comenzaron a preguntarse por qué no estuvo en la boda Fernando Brulando, con quien trabajó en su estudio. Sumado a eso Barby Franco, pareja del letrado, lanzó un comentario que desató la furia de la abogada. En un móvil con LAM, estalló y explicó los entretelones del distanciamiento con su colega.

Luego de escuchar varios dichos en los medios sobre la ausencia de Burlando, la letrada realizó un duro descargo por medio de sus historias de Instagram. “En el contexto de mi boda, tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¡es horrible!”, explicó. De esta manera, se refirió a su desvinculación del estudio jurídico y los motivos por los cuales no invitó al abogado al festejo. Por último, sentenció: “¿Rogar que te paguen? Eso no es digno”.

El descargo que hizo Elba en su cuenta de Instagram Captura de Instagram @elbitamarcovecchio

El conflicto surgió en base al testimonio de Barby Franco en Intrusos, quien en todo momento se mostró irónica respecto al casamiento de Marcovecchio y Lanata. “No fueron ni vos ni Burlando”, expresó el cronista del ciclo de América TV, quien quiso saber el motivo del faltazo.

De forma sarcástica, la modelo expresó: “¿De quién? ¿Era hoy?”. En base a esto, el periodista le preguntó: “¿Hubo una pelea entre ellos?”, a lo que recibió como respuesta: “Ni idea, pero voy a ser sincera. No nos invitó a ninguno de los dos, ni a ninguno del estudio. Sé que trabajo durante muchos años en el estudio de Burlando, pero sé que no invito a nadie“.

Luego, realizó un comentario en el que dejó a relucir que el vínculo de la pareja con la letrada no está del todo bien. “¿Se agrandó Chacarita?”, le preguntó al cronista con ironía.

Cansada de la situación, Marcovecchio rompió el silencio en el programa LAM (América) y mostró su descontento por los dichos de Franco, de quien aseguró que la envió el propio Burlando para realizar sus picantes comentarios.

Elba Marcovecchio cruzó a Fernando Burlando

“Me motivó todo lo que estuve escuchando durante el día, decir que soy desagradecida, de que me fui tres meses y que dejé mi trabajo. Realmente son todas cosas falsas, por supuesto. Hoy es lunes, nos casamos el sábado y yo sigo desde la mañana vestida porque fuimos a trabajar los dos. ¿Te parece que esa es una conducta de alguien que deja tres meses un trabajo?”, expresó en diálogo con Ángel de Brito.

En ese marco, explicó que mantuvo el silencio por respeto hasta que estalló: “Lo mantuve y lo mantuve pese a que decían algunas que otras cosas, pero ahora en el contexto de la boda que Barby diga que ‘se agrandó Chacarita’...¿A vos te parece decir eso?”. Luego, lanzó de forma contundente: “Me parece de cobarde que mande a decir estas cosas”.

A su vez, repasó: “Todos los que me conocen saben que empecé a trabajar a los 21 años. Yo trabajaba mientras mi ex marido estaba internado porque era un escape. Sin victimizarme, es la historia que me tocó y saqué adelante a mis dos hijos, y lo saqué por mi trabajo”.

Acto seguido, Elba explicó los motivos por los cuales se desvinculó del estudio de Burlando y reveló: “Desde que se hizo público que yo salía con Jorge, a mí me dejó de pagar. A mi me tocaban las causas pro bono, y en las que había participaciones, que eran escasas, módicas o nulas. Es decir, yo trabajo, no voy a estar ejecutando un cliente, pidiendo regulaciones en los expedientes o haciendo cosas que no corresponden, no va con mis principios ni mi ética”.

Elba Marcovecchio trabajó con Fernando Burlando en el estudio que está ubicado en Av. Alicia Moreau de Justo 140 Archivo

En ese sentido, dijo que Burlando no le pagó y que ella le pidió en varias ocasiones que lo haga: “Durante prácticamente un año y el primer martes de junio yo le dije a Fernando que así no aguantaba más y que me iba después de la feria judicial”.

Ante esto, se refirió a la respuesta de su colega: “Él me dijo que aguantara, que iban a entrar casos que rindieran o lo que fuera, pero es un gran estudio, no soy tonta realmente. Yo no trabajo para comprar vestidos, sino para mantener a dos criaturas”.

Elba Marcovecchio hizo un descargo tras los dichos de Barby Franco

Por otro lado, remarcó: “No sé si mi relación con Jorge fue el motivo para que me deje de pagar, pero coincidió temporalmente. Que mande a decir que soy desagradecida o que le abandoné el trabajo… Yo soy abogada ¿Una mujer se agranda por estar con un hombre? No. Que diga todo esto porque no lo invitamos a un casamiento, ¡qué antiguo!”.

En relación sobre cómo es el vínculo con Burlando en la actualidad, sostuvo: “Hace un año que no hablamos, cuando le mandé un mensaje para juntarnos, no me contestó. ¿Y lo voy a invitar a mi casamiento? ¿Dónde está el vínculo? Siempre fui respetuosa con todos los que trabajé, pero todo esto no va”.

El descargo de Jorge Lanata ante los dichos de Fernando Burlando sobre su esposa

En medio del descargo de Elba, Lanata se sumó al móvil y respondió a las preguntas de Ángel de Brito, quien indagó sobre qué piensa acerca del conflicto de su esposa con el letrado.

“Estoy tan enojado como Elba. Es mi mujer y la voy a defender acá y en cualquier lugar. Esto de llamarla desagradecida. Yo sé perfectamente que no le garparon y lo sufrí cada día con ella. Yo laburo cuando algo me parece injusto, y trato que se haga público para que eso se repare. Voy a salir a defenderla”, opinó.

Burlando cruzó a Marcovecchio

Luego, el conductor le preguntó si él fue quien le recomendó a Elba que se abra su propio estudio de abogados: “Yo se lo dije. Para ser sincero, a mi Burlando no me parece una persona que tenga prestigio en la profesión, no contrataría a un abogado que vaya al Bailando, me parece una persona preocupada por ser famoso que por ser bueno. Desde el punto de vista jurídico sabe 10 veces más, ella fue autora de un montón de las demandas que él firmaba”.

Por último, reconoció: “Yo la aconsejé pero hubo amigas cercanas que le dijeron lo mismo. Elba es tan buena mina que pensaba que iba a perder clientes, y pasó todo lo contrario, la gran mayoría se terminó quedando con ella. Rearmó su vida y decidió lanzarse sola, tiene muchísimo laburo que cobra”.