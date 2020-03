La panelista apuntó contra la instagrammer por un video que hizo para proponer una forma de tener relaciones íntimas sin contagiarse coronavirus Fuente: Instagram

Yanina Latorre trató de "ignorante" a Nati Jota por un video que subió a sus redes sociales donde parodiaba la forma de tener relaciones sexuales en tiempos de la pandemia de coronavirus , cuyo contagio se da por el contacto con una persona infectada.

La joven influencer subió un video junto al standapero Grego Rosello en el que protagonizan a un pareja dispuesta intimar en la cama, pero en lugar de darse besos o abrazos, se saludan con el codo.

"Chicos, real a cuidarse, a cuidarnos; por nosotros y más que nada por nuestros abuelitos y nuestros padres que son los que están súper expuestos a que esto les resulte algo mortal. No cuesta tanto y estamos a tiempo de frenarlo. Porfas", escribió Nati Jota junto a la breve grabación que fue tomada como un paso de comedia por la mayoría de los millones de seguidores que tiene.

Pero Yanina Latorre no lo tomó de esa manera y tuiteó con los tapones de punta contra Nati, quien borró el video de Twitter, pero no de Instagram. "El video que Nati Jota borró" , posteó la panelista de Los Ángeles de la Mañana ( El Trece ).

Luego la joven instagrammer recogió el guante y le respondió: "Yani está enojadísima porque hice un video sobre c... con coronavirus, que al final concientiza sobre cuidados. No toda la forma de llegar y enseñar es hablar con cara de culo y asustar. Se puede intentar con humor. Después si no te da risa es otra cosa. Pero qué pesada".

Latorre no se movió un milímetro y le contestó: "Una generación que se cree graciosa. Lamentable" . Ante este comentario Jota le exigió que no generalice: "Nada mas conservador berenjena que encasillarnos como si fuéramos todos lo mismo".

La pareja de Diego Latorre siguió con sus tuits y le dijo: "Jajaja claro, nunca voy a entender a gente que no piensa como vos. Que cree que envejecer está mal. Los viejos sabemos más que vos. ignorante".

Por último, Nati Jota interpeló a Yanina Latorre a un reflexión . "Envejecer está bien, lo que está mal es generalizar todo lo que te quedó joven, subestimarlo, y no pensar que quizás vos también podés aprender algo de nosotros. Va más allá del video eh", así la joven influencer dio por cerrada la discusión.