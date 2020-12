Yeah Yeah Yeah: la historia del rock contada como nunca antes

Cincuenta años de música pop en treinta onomatopeyas, hits y grandes historias

"Awopbopaloobop alopbamboom". El grito primario del rock and roll, con el que Little Richard inmortalizó a su clásico "Tutti Frutti", es el alarido que abre esta historia del rock contada como nunca antes: a través de sus onomatopeyas, interjecciones y tarareos más reconocidos y reconocibles, y también con notas biográficas, fechas y anécdotas melómanas. Un recorrido de lo más estimulante que a partir de esta semana está disponible en forma de postales y bajo el título Yeah Yeah Yeah, en otra publicación especial de Rolling Stone. Al fin y al cabo, simplemente una forma distinta de reconstruir cincuenta años de música pop y buenas historias.

"Es como una playlist hecha en postales", sugiere el músico Sebastián Rubin, ideólogo del proyecto junto a la diseñadora Gimena Piu. "Porque los temas que incluyen estas onomatopeyas son también disparadores para otras canciones y otros artistas que conforman este relato".

El grito guerrero de Ramones, otra onomatopeya célebre

Para celebrar la salida de Yeah Yeah Yeah, el colectivo Twibuto, un grupo de músicos, que incluye al propio Rubin, produjo una serie de videos interpretando muchas de las canciones que conforman el relato de esta peculiar historia del rock. El resultado tendrá su estreno este jueves 3 de diciembre a través de la cuenta de Instagram de Rolling Stone Argentina.

Así, el "Be bop a lula" de Gene Vincent puede llevar a "Walk of Life" de Dire Straits, o el "Beep beep" de "Drive My Car", de The Beatles, conduce a "O Calhambeque" de Roberto Carlos. "Es como un mixtape para leer", insiste Rubin, que comenzó a plasmar estas postales azarosamente a través de Twitter. "Un día publiqué un tuit que decía solo 'Fa fa fa (Talking Heads, 1977' y tuve más likes que nunca. Entonces después tuiteé: 'Chup churup churup (Lou Reed, 1972)'. Y pasó lo mismo. Enseguida, con Gime, pensamos que ahí había algo para contar".

Un tributo tipográfico a David Bowie, parte de Yeah Yeah Yeah

Hey, Ho, Let's Go

"Si Little Richard dio la señal de largada para el rock and roll con 'Tutti Frutti' y su 'Awopbopaloobop Alopbamboom' en 1956, lo mismo podría decirse del punk y la frase con que, veinte años después, The Ramones abrían su clásico álbum homónimo: 'Hey Ho, Let's Go!'. En el mismo acto, el cuarteto neoyorquino también recuperaba la energía y sencillez de las canciones de aquellos días iniciáticos para la cultura juvenil, después de varios y tediosos años de música sinfónica. En tan solo 29 minutos de guitarras rabiosas y melodías pegadizas, planteaban la fórmula que mantendrían, casi inmutable, durante más de veinte años de carrera", escribe Rubin en el dorso de la postal que incluye el grito de guerra ramonero por excelencia.

"Si bien el diseño gráfico cumple un rol muy importante en el proyecto, por la belleza de las palabras y su sonoridad, le fuimos encontrando un trasfondo con esos pequeños textos que acompañaban", cuenta el músico. "Es como esos juegos de unir puntos, porque una canción te lleva a otra y por ahí terminás descubriendo un artista que no conocías. Por eso el conjunto de postales termina contando una historia alternativa del rock, pero sin ninguna intención académica ni enciclopédica".

Little Richard, recordado en Yeah Yeah Yeah

En este año pandémico, Rubin no solo se dedicó a estas postales, sino que creó el proyecto Twibuto, en donde acompañado por músicos amigos, versionaron canciones de todo tipo, reunidas por colores ("Rosa rosa", "Pale Blue Eyes", números ("One", "Love Me Two Times") o nombres propios ("Media Verónica", "Mary Jane's Last Dance"). "Casualmente ambos proyectos nacieron en Twitter", dice Rubin. Por eso ahora, para apoyar el lanzamiento de Yeah Yeah Yeah, el músico combinó sus dos creaciones y convocó a sus compañeros de Twibuto a recrear, en vivo y desde sus casas, los temas mencionados en las postales.

El video con una docena de versiones, desde The Beatles hasta Talking Heads, pasando por Ramones y Gene Vincent, tendrá su estreno este jueves a través de la cuenta de Instagram de la revista Rolling Stone.

