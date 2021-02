“Yo, pinedista”: compartió una peculiar anécdota con Iván de Pineda y causó furor en las redes

A pocos días de arrancar Pasapalabra, el programa de televisión que conduce Iván de Pineda, se reveló una insólita historia del modelo con un seguidor que se convirtió en tendencia en Twitter. Un usuario que se dice llamar Diego sostuvo que en una oportunidad se encontró a Pineda y le pidió que se manifestara a favor de una toma en un colegio.

A partir de la publicación, muchos salieron a contar sus propias experiencia con el conductor que enseguida se volvió trending topic en esa red social. Entre ellos, Mariel Morán, la productora ejecutiva del ciclo de entretenimiento, compartió una foto que se robó la admiración de los internautas.

“Me acuerdo que estábamos en plena toma de secundarios y lo vemos cruzando la calle Carlos Pellegrini (yo fui al Lenguas Vivas, que quede en frente del Four Seasons). Cuando lo vimos con amigues fui corriendo a preguntarle si podía grabarlo para mandar un saludo de apoyo a las tomas de colegios en ese momento (2017). A lo que me respondió: ‘No, me encantaría, pero me matan si lo llego a hacer’”, relató el usuario de Twitter en su anécdota.

Al ver frustrado su pedido, Diego decidió proponerle que se sacaran una foto juntos, a lo que Iván accedió de forma instantánea. “Eso sí, obvio”, le dijo. En su historia, el joven cuenta un breve intercambio que tuvo con el modelo: “Acto seguido de esta foto me pregunta de dónde era la remera (asumiendo que era de Alemania, pues es la casaca del equipo de rugby alemán) y me dice que ‘águila’ en alemán es ’der adler’”.

Ivan de Pineda es tt y solo vengo a decir que en mi tiempos de locutora de Pasapalabra, vi al sujeto llegar, saludar a TODOS por su nombre y compartir chistes internos con las 300 personas del estudio.

Si pensabas que era un gil, te querés morir. — Trini Lopez Rosende (@trinilopezr) February 19, 2021

“Es hermoso y súper buena onda. Le dije gracias y nos despedimos. Me dijo: ‘Éxitos con las tomas de colegio’. Yo, pinedista, ¿por?”, sintetizó, con humor, Diego.

Entre las repercusiones, la productora ejecutiva del programa compartió una intimidad de Iván de Pineda. “Tengo un listado enorme de cosas hermosas para aportarles sobre Iván y alimentar el TT pero estamos preparándonos para Pasapalabra y necesitaría muchas horas”, escribió. Sin embargo, hizo un breve aporte: “Dato: cuando va a comer a una casa lava los platos”, publicó, junto a una foto donde se ve al modelo de espaldas haciendo la tarea.

Tengo un listado enorme de cosas hermosas para aportarles sobre Ivan y alimentar el TT pero estamos preparándonos para Pasapalabra y necesitaría muchas horas.

Pero si, Ivan de Pineda ❤️



Dato. Cuando va a comer a una casa LAVA LOS PLATOS. pic.twitter.com/PNPLPq6r3t — Krocita (@Krocita) February 19, 2021

