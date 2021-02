Marcelo Tinelli viajó a Mendoza con amigos: cómo fueron sus exclusivas vacaciones

Aunque se dilataron las restricciones para viajar al exterior, muchos argentinos optaron por el turismo de cabotaje para las vacaciones de verano. La provincia de Mendoza se convirtió en uno de los destinos más elegidos por los viajeros en general y algunos famosos. Uno de ellos fue Marcelo Tinelli, quien realizó una escapada en modo “viaje de egresados” con amigos y su hijo Francisco para disfrutar de los vinos más exclusivos.

En las últimas horas, el conductor y empresario compartió una serie de historias en Instagram donde repasa los buenos momentos vividos durante la visita a bodegas mendocinas como Susana Balbo Wines, Catena Zapata y SuperUco. En las publicaciones se puede ver a Tinelli y compañía disfrutar de platos gourmet y catas exclusivas de etiquetas premium.

Tinelli y sus amigos visitaron las más exclusivas bodegas mendocinas como Susana Balbo Wines, Catena Zapata y SuperUco instagra

El itinerario de Marcelo Tinelli en Mendoza

Según mostró el propio Tinelli, la primera parada del viaje fue en la bodega Susana Balbo Wines ubicada en Agrelo, Luján de Cuyo. Allí, la enóloga Susana Balbo ofició de anfitriona y organizó una exclusiva cata.

El siguiente destino fue el viñedo que la bodega Catena Zapata tiene en Gualtallary. En ese paisaje, Tinelli se sacó fotos con su hijo varón mayor y le dedicó un tierno mensaje: “Que lindo compartir este viaje con vos, querido hijo”.

Además de viajar junto a grandes amigos, Tinelli estuvo acompañado por su hijo Francisco Instagram

La última parada del recorrido vitivinícola fue la bodega de los hermanos Michelini ubicada en Los Chacayes. “Una comida y unos vinos increíbles en SuperUco”, escribió Tinelli sobre una de las imágenes.

Además de su hijo Francisco, Tinelli estuvo acompañado por Leo Mateu, CEO de la agencia de comunicación Red Carpet; Juan Pons, el marido de la diseñadora de indumentaria Evangelina Bomparola; Lautaro Mauro, productor de teatro; el odontólogo Santiago Braverman, el empresario Hernán De Laurente y su hijo Franco; y el chef Tomás Kalika, uno de los dueños del restaurante Mishiguene.

Además de disfrutar de catas exclusivas, Tinelli y compañía degustaron platos gourmet

La pasión de Tinelli por el vino

En 2014, Marcelo Tinelli oficializó su debut en el mundo del vino cuando presentó Fede, en homenaje a su amigo Federico Ribero. Este primer vino fue fruto de Lorenzo de Agrelo, emprendimiento que lleva adelante junto a su amigo De Laurente y al desarrollador Young Woo.

En 2014, Marcelo Tinelli debutó como empresario vitivinícola

“A mi me encanta el Malbec argentino, me parece que es un vino de exportación y me encanta cuando veo que está en el mundo metido en todos lados. Queríamos hacer un buen Malbec y creo que salió un buen Malbec”, dijo Tinelli a LA NACIÓN en ese momento al referirse a Fede Malbec 2011, creado a partir de uvas de viñedos propios procedentes de Agrelo, Mendoza, y elaborado en Catena Zapata, con el enólogo Alejandro Vigil.

“Me senté con Ale [Vigil], comimos asado, charlamos mucho en la bodega, en Catena, y recorrimos nuestras tierras. Me gusta involucrarme en los proyectos. Yo soy un tomador de vino, me gusta el vino y, como decía Mallmann, no puedo definir técnicamente un vino, pero puedo decir si el vino me gusta mucho, poquito o nada. Y a mí me gusta mucho este vino”, comentó el empresario.

LA NACION