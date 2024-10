Yuyito González salió al cruce de Mirtha Legrand, luego de que la diva opinara sobre su noviazgo con Javier Milei: “La toxicidad, afuera”

Escuchar

Mirtha Legrand sorprendió el lunes por la noche con una opinión sobre la intimidad presidencial: la gran diva de la televisión argentina le bajó el pulgar a la pareja conformada por Javier Milei y Yuyito González. Lejos de guardar silencio o mantenerse al margen de la polémica, la exvedette no se quedó callada: “ Nadie que me tire mala onda es importante para mí ”, reaccionó.

Todo comenzó el lunes por la noche en el marco de la tradicional gala solidaria de Fundaleu, que este año celebró su 25 aniversario. Legrand, una de las grandes invitadas del evento, no dudó en responder cuando los cronistas que se hicieron presentes en el lugar se le acercaron. “¿Tiene ganas de invitar nuevamente a Milei y a Yuyito?”, quiso saber la periodista de Socios del Espectáculo. “Sí, me gustaría”, respondió la Chiqui, sin vueltas. “¿Le gusta esa pareja?”, fue la siguiente pregunta. Legrand coronó el diálogo con un rotundo “No” que acompañó con una risa sincera.

Este miércoles, fue Yuyito la que enfrentó los micrófonos del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Y no evitó hablar del tema. “¿Escuchaste a Mirtha, que dijo que no le gustaba tu pareja con Milei?”, le preguntó la cronista. “¡No! No sé ni me interesa tampoco”, reaccionó jocosa la novia presidencial. “¿Con Mirtha vos tenés algún tipo de relación o tenés buena onda?”, insistió la periodista. “Voy al programa, re buena onda. Pero a ver, yo no escucho a nadie. ¿Vos le preguntás a la gente con quién te tenés que poner de novia? No. Yo tampoco”, reflexionó la también conductora de TV. “Pero es una opinión importante, porque no deja de ser el Presidente y vos una conductora?”, retrucó la periodista. “ Nadie que me tire mala onda es importante para mí ”, aclaró.

Yuyito volvió a asegurar que muy pronto se va a mudar a la Quinta de Olivos y que, mientras tanto, intenta estar el mayor tiempo posible con Milei. Sin embargo, cuando le preguntaron si ya tiene una muda de ropa en la residencia presidencial, decidió dejar de hablar del tema. “Mucho no puedo contar. Si fuera por mí contaría todo, pero después digo: ´Ah, no, pará que mi novio es…', y ahí me callo”, dijo risueña. También contó que luego de decir que entrenaba en Olivos recibió muchas críticas en las redes. “Nunca sufrí tanto bullying como en este momento de mi vida. Pero yo estoy tan feliz que me lo banco, y además mucha bolilla no le doy”, reveló. “Hay que tener escucha selectiva: la toxicidad, afuera” , completó.

La confesión en la mesa de Mirtha

Yuyito en La Noche de Mirtha StoryLab

El 28 de julio pasado, luego de que se dieran a conocer fotos de la primera cita de la pareja, Yuyito se sentó en la mesa de Mirtha. Allí la conductora habló de su vínculo con el libertario, reveló detalles de la cita y se sometió a las picantes preguntas de la Chiqui. Yuyito tuvo una velada distendida, explicó que la pasó muy bien, que no había habido beso en ese primer encuentro, que Milei le parecía atractivo y recordó las críticas que sufrió luego de la entrevista que le hizo para su programa cuando aún era candidato. “Decime, ¿vos saliste con el Presidente con este escote?”, le consultó Mirtha en un momento de la noche. “Todavía no”, reconoció. “Protocolarmente no, pero si salgo una noche por mi cuenta, ¿vos qué me sugerís?”, devolvió González la pelota al lado de la Chiqui. “Si Dios te dió ese cuerpo, querida”, la alentó Beto Casella, también invitado al programa. “Pero las lolas no muy al aire”, corrigió Legrand.

“Muy rápido se enamora”

El 22 de septiembre, Mirtha volvió a hablar en su programa de Milei y sus relaciones amorosas. En esta oportunidad, dio un indicio de lo que luego confirmó en diálogo con la cronista de Socios del Espectáculo. La Chiqui aprovechó la presencia del mediático abogado Mauricio D´Alessandro, su relato sobre el expresidente Alberto Fernández y la denuncia por violencia de género que realizó su exmujer, Fabiola Yañez, para hablar de los romances del actual primer mandatario.

Mirtha compartió su parecer sobre la vida amorosa de Milei en su programa, La Noche de Mirtha StoryLab

“Y ahora están el Presidente y la Yuyo. Mirá vos”, disparó la conductora, reflexiva. “Amalia. No le diga Yuyo, no le gusta. Amalia González”, corrigió de inmediato con tono serio el abogado. “Bueno, pero se la conoce como Yuyo, Yuyito. Ahora porque es la novia del presidente no le gusta ”, explicó entre risas. “Bueno, cuando era Yuyito también se decía que era novia de un presidente”, recordó D´Alessandro en referencia al supuesto romance de González con Carlos Menem.

Lejos de cerrar el tema, la Chiqui reprodujo un chiste sobre las novias de Milei que leyó en la semana “No sé quién fue que sacó en LA NACIÓN que el presidente era muy botánico, porque primero estuvo con Florez y ahora con Yuyo”, repitió, pícara, y despertó la risa de todos sus invitados. “Qué bueno un Presidente que se enamora”, destacó D´Alessandro. “Es soltero”, acotó Francese. “ Muy rápido se enamora. Rompió con una y empezó con otra enseguida ”, comentó Legrand, antes de cambiar de tema.

LA NACION