Marcelo Tinelli reconoció que cometió un error al revelar un dato del pasado de Milett Figueroa

Faltan solo tres días para que comience el Cantando 2024 por la pantalla de América y ya hay varios escándalos en puerta. El principal involucra a Milett Figueroa, quien tendrá una silla en el jurado. Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli dijo que su pareja estudió en el Conservatorio de Música de Perú, pero luego se supo que esto no era así. Rápidamente, todas las miradas apuntaron a la actriz a raíz de las versiones cruzadas. En las últimas horas, en tanto, el conductor salió a hablar y admitió que comentó un error al dar un dato falso.

Flor Peña será la conductora del Cantando y Marcelo Polino, Nacha Guevara, Milett Figueroa y Flavio Mendoza integrarán el jurado (Foto: Instagram @elcantandooficial)

Milett Figueroa ocupará una de las sillas del jurado del Cantando junto a Nacha Guevara, Marcelo Polino y Flavio Mendoza. Hace unos días, durante su paso por El diario de Mariana (América) Marcelo Tinelli aseguró que su novia tenía experiencia en el canto, puesto que estudió en el Conservatorio. Sin embargo, luego se supo que esto no era así. La periodista peruana Magaly Medina reveló en su programa Magaly TV La firme que se comunicó con la institución en cuestión, donde le aseguraron que “Milett Figueroa no figura en sus archivos como exalumna” y tampoco realizó cursos libres.

En medio de la polémica, Tinelli rompió el silencio y salió a aclarar la información. En primer lugar, aseguró que Figueroa no lo engañó, sino que quien se equivocó fue él. “Yo quise decir una cosa y me salió otra”, admitió en diálogo con LAM (América). “Yo quería decir que la mamá había estado en el Conservatorio y me salió que fue Milett”, explicó y aseguró que le “encanta” que su pareja esté en el jurado.

Tinelli reconoció que se equivocó al decir que Milett Figueroa estudió en el Conservatorio (Foto: Captura de TV / América)

“Yo quise decir que la mamá había estado en el Conservatorio y dije Milett y se armó un lío gigante. Aparentemente, le fueron a preguntar a la gente del Conservatorio”, indicó. Aunque aseguró que le dio gracia todo lo que pasó, recalcó que quien se equivocó fue él.

Días atrás, Figueroa dio una entrevista en A la tarde (América) donde reflexionó sobre su nuevo rol en el reality de canto: “Es la primera vez que voy a ser jurado de canto. Creo que es un desafío bastante importante y creo que tengo algo de conocimiento para por dar algún aporte que pueda beneficiar al participante”.

Ante esto no dudaron en preguntarle por su formación académica, a raíz de la información que circuló y que luego fue desmentida. “Yo no fui al Conservatorio, nunca dije eso. Lamentablemente, cuando uno hace una nota en vivo, a veces llega tarde el retorno y bueno Marcelo dijo que mi mamá fue becada en el Conservatorio Nacional en Perú”, aclaró. Paralelamente, indicó que ella se formó en canto, baile y actuación.

“De hecho, gracias a eso es porque he hecho musicales, he sido protagonista de un musical de Mario Varga Llosa, que no es poco para mí. Yo tengo un conocimiento en cuanto a los musicales, al canto. Sigo en contante aprendizaje. No me siento con una trayectoria de 80 años porque recién soy joven y me parece que ocupar un lugar de jurado, lo van a ir viendo conmigo y vamos a ir aprendiendo en conjunto también. No me siento ganadora de ganada, pero siento que tampoco es que no tenga nada de experiencia”, sentenció.

Cuando empieza el Cantando 2024

La nueva edición Cantando 2024 comienza este lunes 23 de septiembre a las 22 por la pantalla de América. Florencia Peña estará en la conducción, mientras que Nacha Guevara, Marcelo Polino, Flavio Mendoza y Milett Figueroa integrarán el jurado.

En cuanto a los participantes, cantarán en la pista: Agustín ‘Cachete’ Sierra, Silvina Escudero, Lola Poggio, Matías Alé, Juan Otero, Benito Fernández, Pedro ‘Pepe’ Ochoa, Josefina Pouso, Alicia Barbasola, Constanza ‘Coty’ Romero, Walter ‘Alfa’ Santiago, Roberto Peña, Noelia ‘La Gata’ Martínez, Brenda Di Aloy, Cristian Urrizaga, Martín Coggi, Georgina ‘Coy’ Scaglione y Nerea ‘Nenu’ López.

