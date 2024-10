El reproche de la hija de Yuyito González, Brenda Di Aloy, por el poco tiempo que pasa con su mamá

Escuchar

En medio del creciente protagonismo del noviazgo entre Javier Milei y Yuyito González, el entorno familiar de la conductora enfrenta los desafíos de este cambio en sus vidas. Brenda Di Aloy, hija de la exvedette, no ocultó su frustración por el distanciamiento que ha sentido de su mamá desde el comienzo del romance con el Presidente.

En Cantando 2024, programa en el que Brenda participa como concursante, la joven lamentó no pasar más tiempo con su mamá. Yuyito recogió el guante y respondió el planteo: “Me reclama porque paso mucho tiempo con mi novio”, señaló en diálogo con Intrusos (América).

Di Aloy afirmó sentir cierta falta de atención desde que la conductora inició este nuevo vínculo amoroso y apuntó, con ironía: “Mamá está muy que se cree Melania Trump. No hablamos hace bastante y estamos cada una en su mundo. Quiero que me venga a apoyar al programa”.

La relación entre ambas habría cambiado desde que Yuyito empezó a salir con Javier Milei, aunque la conductora parece tomarse con humor la situación. González restó importancia al pedido público que le hizo su hija en la pista del reality y comentó: “Voy a ir a visitar a Brendita, que me anda reclamando públicamente y dice que es la hija abandonada”.

La exvedette admitió que la relación con el Presidente ha transformado su vida y su rutina diaria, lo que afectó la cantidad de tiempo que puede dedicarle a sus hijos. “Yo estoy de novia, le dedico mucho tiempo a mi novio. Pasaron de tener mamá full time, 24 por 7, a tener una mamá que está mucho con su novio. Estamos construyendo nuestra relación”, explicó Yuyito, quien aseguró que sus hijos, ya adultos, deberían adaptarse a esta nueva realidad. “Ellos ya son grandes, tienen que entender todo”, agregó.

Ante la pregunta en relación a si ya está viviendo en la Quinta de Olivos, residencia oficial del presidente, la conductora aclaró que, aunque no está oficialmente instalada, su relación con Javier Milei es sólida y que planean mudarse juntos en enero, luego de que ella termine la actual temporada de su programa. “Nos vemos todos los días, estamos juntos lo más que se puede”, aseguró.

La relación entre Yuyito y el líder de La Libertad Avanza sigue creciendo a pasos agigantados y la exvedette no ha dejado de expresar lo feliz que está en esta nueva etapa de su vida. Desde que la pareja oficializó su romance hace dos meses, ha incrementado sus apariciones en público sin ocultar su amor. “El 22 de mayo en el Luna Park nos dimos nuestro primer beso. El 13 de agosto les contamos a todos de nuestro amor, hoy hace dos meses de ese día”, escribió hace dos días González en un posteo en las redes sociales junto a un video con varias imágenes suyas con Milei.

A pesar del actual distanciamiento, Brenda Di Aloy también reveló detalles de lo consolidado del vínculo, así como de su relación con Milei en la intimidad familiar. Durante su programa de streaming Tengo pruebas, comentó semanas atrás que en una reunión familiar organizada por su hermana Bárbara, hija de Yuyito y Guillermo Coppola, se refirió al máximo mandatario con un apodo que sorprendió a todos, al calificar al Presidente como su “padrastro”.

La palabra de Mirtha Legrand sobre el noviazgo

El lunes por la noche, Mirtha Legrand se refirió al romance del año tras ser consultada por la relación entre la exvedette y el Presidente en el marco de la tradicional gala solidaria de Fundaleu, que este año celebró su 25° aniversario. La diva de los almuerzos no dudó en responder cuando los cronistas que se hicieron presentes en el lugar se le acercaron. “¿Tiene ganas de invitar nuevamente a Milei y a Yuyito?”, quiso saber la periodista de Socios del espectáculo. “Sí, me gustaría”, respondió la Chiqui, sin vueltas. “¿Le gusta esa pareja?”, fue la siguiente pregunta. Legrand coronó el diálogo con un rotundo “No”, que acompañó con una risa sincera.

En diálogo con Intrusos, Yuyito salió al cruce de la conductora. “Todo me viene bien hasta que me critican la relación. ¿Es rara la pareja? Creo que somos una pareja rara porque nos amamos tanto, nos respetamos tanto, nos halagamos tanto el uno al otro que a la gente le parece raro; parece que a la gente le diera bronca que otros estén enamorados. Qué mal tiene que estar la gente para andar vaticinando la felicidad del otro. Estoy perdiéndole un poco el rumbo a Mirtha, no sé cuáles son sus parámetros de raros o de no raros”, comentó.

LA NACION