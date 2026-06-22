A 40 años de la obra más perfecta de Maradona, Messi se corona nuevo rey del gol en el Mundial

DALLAS (AP) — Hace 40 años Diego Maradona ascendía a leyenda de la Copa del Mundo con su obra maestra contra Inglaterra en México. Otro 22 de junio, pero en Dallas, su sucesor Lionel Messi marcó otro hito para el fútbol argentino al convertirse en el máximo goleador en la historia de la competencia.

Messi, a punto de cumplir los 39 años, anotó los goles de la victoria 2-0 sobre Austria el lunes en el Estadio de Dallas, para llevar a su equipo a la siguiente ronda del Mundial y aumentar a 18 su cosecha de goles en seis mundiales disputados, lo cual le permitió superar al alemán Miroslav Klose, dueño del récord desde el Mundial 2014.

Argentina, campeón en 1978, 1986 y 2022, también puede asegurarse el primer puesto del Grupo J si en el otro partido Argelia no vence a Jordania. Esta ubicación es vital para evitar un cruce anticipado en la siguiente fase con España, a priori una de las máximas favoritas, que goleó este domingo 4-0 a Arabia Saudí.

El 22 de junio de 1986, Maradona anotó el consagrado “El gol del siglo” por FIFA. El entonces capitán de la Albiceleste inició su carrera inmortal en campo argentino, desparramó rivales a su antojo, entre ellos al propio arquero Peter Shilton, para el triunfo 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final de México. Maradona, que falleció en noviembre de 2020, había abierto el marcador con la polémica “Mano de Dios”.

En otra jornada histórica para el fútbol argentino, Messi dilapidó un penal a los nueve minutos. Pese a que suele ser indescifrable en los tiros de penal, el diez le pegó con el empeine del pie zurdo desviado al palo izquierdo del arquero austriaco Alexander Schlager. Había desperdiciado otro ante Islandia en 2018 y Polonia en 2022, ambos en primera fase.

En la antesala del partido, la inmensa pantalla que cuelga sobre el campo de juego de la casa de los Cowboys de Dallas mostró las predicciones para el partido, con un marcado favoritismo para los sudamericanos 84-16.

Con apenas un cambio respecto al debut –Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en el lateral derecho--, Argentina salió al campo de juego al ritmo del clásico tema “Matador” de los Fabulosos Cadillac liderada por un Messi con mirada desafiante. No fueron sencillos los días previos para el astro, que tuvo que salir a desmentir un falso rumor sobre la muerte de su padre Jorge, quien padece una enfermedad no revelada.

A los tres minutos, Argentina tuvo una salida de lujo con una combinación de varios toques hasta que Lautaro Martínez quedó de cara al gol. Pero entre Stefan Posch y Xaver Schlager le cometieron infracción en el área al artillero del Inter Milan. El árbitro egipcio Amin Mohamed Omar no sancionó falta, pero fue convocado por el VAR a rever su decisión.

El capitán de Argentina tuvo la mira descalibrada desde los once pasos y luego contó con otras dos chances claras de gol que no aprovechó: uno salvó Schlager y el otro por un desvío el capitán rival, David Alaba.

La imagen de un Messi cabizbajo en la cancha agitó viejos fantasmas en Argentina de épocas menos felices. Fue entonces que encima Austria insinuó algún peligro en el área custodiada por Emiliano Martínez y propuso un juego de roce físico.

Pero en el epílogo del complemento, Messi se combinó con Thiago Almada, que encaró hasta el área y pasó el balón por la banda para Medina. El lateral la devolvió con un centro atrás que Almada dejo pasar para que la "Pulga" rompiera el tan ansiado récord.

Su segundo acto llegó sobre el final del partido. Messi inició un furioso contragolpe por la izquierda y habilitó a Julián Álvarez, que remató al cuerpo del arquero. El rebote lo tomó Messi, que ante la atónita mirada de varios defensores austriacos cruzó la pelota a la red.

La Albiceleste cerrará la primera fase el próximo sábado ante Jordania, también en Dallas, mientras Austria chocará con Argelia a la misma hora en Kansas City.

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