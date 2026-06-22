Es oficial: Diosdado Cabello sigue siendo el más buscado de la DEA y su millonaria recompensa continúa vigente

Diosdado Cabello figura entre los objetivos buscados por las autoridades de Estados Unidos en investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) relacionadas con narcotráfico y narcoterrorismo. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) mantiene activa una recompensa de hasta US$25 millones para quienes aporten información que contribuya a su captura o condena.

Por qué EE.UU. busca a Diosdado Cabello: cargos por narcotráfico y narcoterrorismo

Cabello ocupa actualmente el cargo de ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, función que ejerce desde 2024. Desde esa posición conserva influencia sobre organismos de seguridad e inteligencia del país latinoamericano.

La recompensa de Estados Unidos por Diosdado Cabello Departamento de Estado

Las acusaciones contra Cabello fueron presentadas en marzo de 2020 por un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York. Entre los cargos figuran:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para importar cocaína hacia territorio estadounidense.

para importar cocaína hacia territorio estadounidense. Delitos relacionados con armas utilizadas en actividades vinculadas al narcotráfico.

Según la información oficial de EE.UU., Cabello continúa como una de las figuras de mayor relevancia incluidas en el programa de recompensas por narcóticos. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año, pasó a ocupar un lugar central dentro de las investigaciones abiertas contra dirigentes venezolanos.

La recompensa vigente, que comenzó en US$10 millones y luego se actualizó en US$25 millones, representa uno de los montos más altos del programa para este tipo de casos. La medida forma parte del Narcotics Rewards Program, una iniciativa utilizada por Washington para obtener información sobre personas acusadas de participar en redes internacionales de tráfico de drogas.

Su búsqueda por parte de las autoridades estadounidenses se debe a su presunta participación en una conspiración de narcoterrorismo a gran escala vinculada al Cártel de los Soles PEDRO MATTEY - AFP

Cartel de los Soles: las acusaciones de EE.UU. contra Diosdado Cabello

La justicia estadounidense vincula a Cabello con el denominado Cartel de los Soles, una estructura que, según los documentos judiciales, estaría integrada por altos funcionarios venezolanos involucrados en operaciones de tráfico de drogas.

De acuerdo con las acusaciones, el político venezolano habría participado en actividades relacionadas con el transporte y distribución de cargamentos de cocaína en coordinación con integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los expedientes también señalan presunto suministro de armamento, protección de rutas utilizadas para el traslado de drogas y acciones destinadas a interferir en investigaciones judiciales vinculadas al narcotráfico.

En noviembre de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. incorporó al Cartel de los Soles en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras. La decisión fue anunciada el 16 de noviembre y entró en vigor el 24 del mismo mes.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la organización participa en actividades de tráfico de drogas y mantiene vínculos con otras estructuras criminales que operan en distintos países del continente.

Quién es Diosdado Cabello: ministro venezolano y objetivo de EE.UU.

Nacido en el estado Monagas en 1963, Cabello es capitán retirado del Ejército venezolano y uno de los dirigentes históricos del movimiento político conocido como Chavismo, fundado por Hugo Chávez.

Según lo retomado por CNN en Español, durante las últimas décadas ocupó distintos cargos dentro de la estructura del Estado venezolano. Cabello fue presidente de la Asamblea Nacional y gobernador del estado Miranda, además, ejerció como vicepresidente de la República durante la administración de Hugo Chávez. Actualmente, conduce desde 2014 el programa televisivo Con el Mazo Dando, espacio desde el que realiza comentarios sobre la actualidad nacional y la situación política venezolana.

Cómo funciona el Narcotics Rewards Program y cuánto paga EE.UU. por información

El Narcotics Rewards Program es administrado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. Su objetivo es obtener información que facilite la captura o condena de personas acusadas de delitos vinculados al tráfico internacional de drogas.

El programa trabaja en coordinación con organismos federales como la DEA, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las recompensas pueden alcanzar hasta US$25 millones en casos considerados prioritarios.

Las autoridades estadounidenses aseguran que la identidad de quienes aporten información permanece protegida. Durante más de tres décadas de funcionamiento, el programa ha contribuido a procesos judiciales contra decenas de personas acusadas de narcotráfico internacional.