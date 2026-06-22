Se viene una ola de calor en Florida, Texas y California: el mapa con las altas temperaturas en pleno Mundial de EE.UU.

Una extensa ola de calor avanzará sobre Florida, Texas y California durante los próximos días, con temperaturas que superarán los 100°F (38°C) en algunas regiones y niveles de humedad que elevarán el riesgo para la salud. El fenómeno coincidirá con el desarrollo del Mundial 2026 en Estados Unidos y afectará a millones de personas en gran parte del sur y el oeste del país norteamericano.

Florida bajo HeatRisk: índices de calor de hasta 106°F en Miami y Tampa Bay

El sur de Florida afrontará otra jornada con temperaturas elevadas y una sensación térmica todavía más extrema debido a la humedad característica de la región.

En Miami, las autoridades advierten que el índice de calor alcanzará niveles de entre 103°F y 106°F (39°C y 41°C) SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Miami, las temperaturas máximas alcanzarán los 90°F a 95°F (32°C a 35°C), mientras que los índices de calor se ubicarán entre 103°F y 106°F (39°C y 41°C).

Además, existe una probabilidad de entre el 50% y el 70% de que se registren condiciones catalogadas como de riesgo elevado para la salud, especialmente para adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades preexistentes.

La llegada gradual de un sistema de alta presión sobre la península favorecerá condiciones más estables que las observadas durante los últimos días. Sin embargo, todavía podrán desarrollarse tormentas aisladas durante las tardes, principalmente en el interior y el suroeste del estado.

Por su parte, la oficina del NWS Tampa Bay Ruskin indicó que el calor será una constante durante toda la semana. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 88°F y 98°F (31°C y 37°C), según la cercanía a la costa, mientras que los índices de calor diarios superarán los 105°F (41°C).

Las mayores probabilidades de lluvias y tormentas permanecerán concentradas en el interior del estado y en sectores al sur de la autopista Interstate 4. Las autoridades meteorológicas recomendaron a la población:

Mantenerse hidratada durante todo el día.

Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

Buscar lugares con aire acondicionado.

Utilizar ropa liviana y de colores claros.

Realizar pausas frecuentes si se permanece al aire libre.

Texas con aviso por calor: máximas de 100°F a 110°F en Permian Basin y Concho Valley

Texas será uno de los estados más afectados por la ola de calor durante el inicio de la semana. El informe del NWS anticipó que las temperaturas más extremas del país norteamericano se concentrarán entre el oeste y el sudoeste de este territorio, donde los termómetros superarán los 100°F (38°C).

En las regiones del oeste y sudoeste de Texas, los termómetros superarán los 100°F (38°C

La oficina del NWS Midland/Odessa advirtió que el calor peligroso continuará durante este lunes, con máximas generalizadas entre 100°F y 110°F (38°C y 43°C).

Las autoridades meteorológicas pidieron extremar los cuidados y recomendaron beber abundante agua y buscar zonas de sombra para reducir el riesgo de agotamiento o golpes de calor.

Además de las altas temperaturas, algunas zonas del estado podrían experimentar tormentas aisladas durante la tarde y la noche. Las áreas bajo vigilancia incluyen:

La cuenca Pérmica (conocida como Permian Basin).

El Lower Trans Pecos.

El extremo sudeste de Nuevo México.

La oficina del NWS San Angelo también mantiene vigente un aviso por calor entre la tarde y la noche para varias regiones del centro del estado.

Las zonas afectadas son:

Big Country.

Concho Valley.

Heartland.

El organismo anticipó que el calor persistirá durante toda la semana, acompañado por un ambiente más seco y temperaturas superiores a los valores normales para finales de junio.

California sube la temperatura: desiertos, Inland Empire y Valle Central superarán los 100°F

En California, la expansión de un sistema de alta presión impulsará un marcado aumento térmico que alcanzará su punto máximo entre el martes y el miércoles. Según la oficina del NWS San Diego, las temperaturas estarán entre 5°F y 10°F (3°C y 6°C) por encima del promedio en amplias zonas del interior del estado.

Las temperaturas previstas para el miércoles serán:

Entre 70°F y 75°F (21°C y 24°C) en sectores cercanos a la costa.

Alrededor de 90°F (32°C) en Inland Empire.

Entre 108°F y 112°F (42°C y 44°C) en los desiertos bajos.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el pico de calor en California ocurrirá entre martes y miércoles, con temperaturas de 5°F a 10°F por encima del promedio habitual Godofredo A. Vásquez - AP

El organismo también emitió advertencias por riesgo moderado de calor para las zonas desérticas, áreas montañosas por debajo de los 5500 pies (1.676 metros) y algunos sectores del Inland Empire.

Más al norte, la oficina del NWS Hanford anticipó que los valles centrales volverán a registrar temperaturas de tres dígitos desde el martes y al menos hasta el jueves. El organismo explicó que el fortalecimiento de un sistema de alta presión generará condiciones más secas y un aumento significativo del peligro de incendios forestales.

NWS Las Vegas advierte por tormentas y calor en San Bernardino y el este de California

Aunque la oficina meteorológica corresponde a Las Vegas, parte de su área de influencia alcanza sectores del este de California, especialmente el condado de San Bernardino. Según el NWS, las temperaturas seguirán en aumento y alcanzarán sus valores máximos entre el martes y el jueves.

Además, habrá entre un 30% y un 40% de probabilidad de tormentas en zonas al sur de la Interestatal 40 y posteriormente algunos sectores de San Bernardino.

Las autoridades también alertaron sobre el retorno de condiciones secas y ventosas hacia el final de la semana, un escenario que incrementará el riesgo de incendios forestales.

Satélite De La NOAA Hoy

Mundial 2026: partidos en Dallas, Houston, Miami, Los Ángeles y el Área de la Bahía bajo calor extremo

Las jornadas del Mundial 2026 continuarán los próximos días en los estadios de los estados afectados por la ola de calor. Esta semana se desarrollarán los siguientes encuentros:

Dallas, Texas

22 de junio: Argentina vs Austria

25 de junio: Japón vs Suecia

27 de junio: Argentina vs Jordania

Houston, Texas

23 de junio: Portugal vs Uzbekistán

26 de junio: Cabo Verde vs Arabia Saudita

Miami, Florida

24 de junio: Escocia vs Brasil

27 de junio: Colombia vs Portugal

Los Ángeles, California

25 de junio: Turquía vs Estados Unidos

28 de junio: dieciseisavos de final

Área de la Bahía de San Francisco, California