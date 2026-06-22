En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Argentina vs. Austria hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

Argentina y Austria se enfrentan el 22 de junio por la tercera jornada del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputa a las 14 hs (hora del Este) en el Estadio Dallas y se perfila como un duelo decisivo en la lucha por el liderato de la zona. Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Hora y cómo ver en vivo el partido de Argentina vs. Austria

El encuentro entre la Argentina y Austria es el 22 de junio a las 14 hs (hora del Este), según el cronograma publicado por FIFA. El escenario es el Estadio Dallas, uno de los recintos de mayor capacidad en el torneo internacional.

El partido entre Argentina y Austria es el lunes 22 de junio de 2026 a las 19 hs (hora del Este) Ed Zurga - FR34145 AP

El partido cuenta con cobertura en inglés a través de la cadena FOX y su ecosistema digital, mientras que en español la transmisión está disponible por Telemundo y la plataforma Peacock.

Además, plataformas de streaming como Peacock y ViX ofrecerán el encuentro para sus suscriptores en territorio estadounidense.

Para la audiencia latina en EE.UU., se recomienda consultar la grilla actualizada del proveedor de cable elegido en la previa del encuentro.

Cómo llegan Argentina y Austria al Mundial 2026

La Argentina aterriza en el torneo internacional con el peso de ser el actual campeón del mundo. En ese contexto, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni busca aprovechar esta fase de grupos para afianzar funcionamiento, administrar cargas físicas y asegurarse cuanto antes el primer puesto de la zona para evitar cruces de alto riesgo en octavos.

Austria, por su parte, llega como un seleccionado trabajado, con muchos de sus jugadores en la Bundesliga, la Premier League y otras ligas europeas de élite.

Sin partir como favorita, su objetivo pasa por incomodar a la Albiceleste, sumar puntos ante el candidato del grupo y mantenerse en la pelea por la clasificación frente al resto de rivales de la zona.

Se espera que la alineación de Austria para el partido con la Argentina sea un 4-2-3-1 o 4-3-3 Eakin Howard - FR171640 AP

Historial entre Argentina y Austria

El historial entre Argentina y Austria no es tan amplio como el que la Albiceleste mantiene con otras potencias europeas, pero incluye algunos choques destacados en Mundiales y amistosos a lo largo del siglo XX.

Uno de los puntos de interés de este nuevo cruce es el contraste de estilos: una selección sudamericana acostumbrada a asumir el protagonismo, frente a una europea que combina rigor táctico con jugadores habituados al ritmo de las grandes ligas.

Austria venció por 3-1 a Jordania, por el grupo J del Mundial 2026 - RESUMEN COMPLETO

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.