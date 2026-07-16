A la espera de Messi, la MLS regresa con nuevas atracciones

Siguiendo con orgullo la trayectoria de Lionel Messi en el Mundial, la liga norteamericana (MLS) retoma sus actividades sin esperar al fin del Mundial con dos nuevos reclamos: Robert Lewandowski y Antoine Griezmann.

El ariete polaco podría tener sus primeros minutos en la minijornada de aperitivo de este jueves, en la que su Chicago Fire recibirá al Vancouver Whitecaps.

Arrancando su primera aventura fuera de Europa, Lewandowski tendrá enfrente a un viejo conocido, el alemán Thomas Müller, con el que compartió vestuario en el Bayern Munich.

Tras cuatro temporadas en el Barcelona, y a un mes de cumplir 38 años, Lewandowski aspira a disfrutar la recta final de su carrera en un torneo de menor presión pero aún así competitivo, donde todos pugnan por arrebatarle el trono al Inter Miami de Messi.

El Chicago Fire, casi tres décadas después de su único título de liga, ha firmado una buena primera parte de la temporada regular, donde ocupa el tercer lugar de la Conferencia Este con 26 puntos en 14 jornadas, sólo por detrás del Nashville (33 puntos) y el Inter Miami (31).

En el horizonte asoma la posibilidad de pelear por un primer trofeo en la Leagues Cup, el torneo conjunto con la liga mexicana que arranca el 4 de agosto, así como apasionantes duelos contra el Inter Miami.

El enfrentamiento entre Lewandowski y Messi podría ocurrir el 9 de septiembre ya que el argentino se ausentará muy probablemente del primero de los choques el 22 de julio.

Sólo tres días antes, Argentina jugará la final del Mundial contra España en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde Messi y Rodrigo De Paul pueden engordar la lista de jugadores en activo de la MLS en coronarse campeones mundiales.

Hasta ahora el único futbolista en lograrlo fue su compañero de selección Thiago Almada en Catar 2022, cuando formaba parte del Atlanta United.

- Ahora "nos encargamos nosotros" -

La MLS, formada por 27 equipos estadounidenses y tres canadienses, paró actividades el 24 de mayo con motivo de una Copa del Mundo en su territorio a la que aportó un récord de 45 jugadores.

De ese grupo, Messi ha acaparado prácticamente toda la atención pero también tuvieron actuaciones destacadas otros representantes como el paraguayo Miguel Almirón (Atlanta), el sudafricano Mbekezeli Mbokazi (Chicago) o el croata Petar Musa (Dallas).

La MLS tiene prisa por capitalizar la atención que ha recibido el soccer en el último mes y medio en Estados Unidos, un periodo en el que apenas tuvo que competir con las mayores competiciones, la NFL y la NBA, ahora en periodo vacacional.

"Gracias, mundo. A partir de aquí nos encargamos nosotros", proclamó la MLS en un comercial en el que presumía tanto de astros como Lionel Messi y Son Heung-Min como de algunos célebres dueños de sus equipos, como David Beckham, Matthew McConaughey, Earvin Magic Johnson y Kevin Durant.

A todas estas figuras se une ahora Antoine Griezmann que, como Lewandowski, aterriza tras terminar la última liga española, en su caso con el Atlético de Madrid.

El punta francés, de 35 años y fanático declarado del deporte y la cultura estadounidense, eligió como destino el Orlando City, un club que nunca alcanzó una final de la MLS pero ya tuvo en sus filas a grandes nombres como Kaká y Nani.

El debut oficial de Griezmann no se producirá en la jornada de esta semana, que se divide en cuatro partidos este jueves y dos más el viernes, incluido un derbi entre Los Angeles FC y LA Galaxy.

Orlando, duodécimo del Este con 14 puntos, volverá a la actividad el 22 de julio frente al San Jose Earthquakes con la ilusión de que Griezmann los ayude a alcanzar un puesto en los playoffs.