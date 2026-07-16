Oficial y confirmado: cuándo son los próximos partidos del Mundial en EE.UU.

El fin de semana del 18 y 19 de julio habrá nuevas jornadas mundialistas en Estados Unidos con los partidos por el tercer puesto y el título de campeón, que la Argentina buscará defender frente a España. En ambos eventos, la transmisión estará disponible tanto en español como en inglés.

Cuándo son los próximos partidos del Mundial en EE.UU.

Luego de la eliminación de Francia, una de las selecciones favoritas a llevarse la Copa del Mundo, contra España, y de la remontada de Argentina ante Inglaterra en los últimos 10 minutos, el fin de semana vuelve a rodar la pelota con el título en juego.

Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra en su mejor partido del Mundial y ¡está en la final!

El sábado 18 de julio se enfrentarán Francia e Inglaterra por el tercer puesto de la competencia en el Estadio Miami, en Florida, en los siguientes horarios de EE.UU.:

17 hs (ET)

16 hs (CT)

15 hs (MT)

14 hs (PT)

Después del compromiso de esta jornada, el domingo 19 se medirán Argentina y España por la definición del título mundial en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El campeón buscará defender su posición y sumar la cuarta estrella en su camiseta, mientras que el seleccionado europeo intentará conseguir su segundo campeonato. Los horarios son:

15 hs (ET)

14 hs (CT)

13 hs (MT)

12 hs (PT)

En la final del Mundial, Lionel Messi y Lamine Yamal estarán cara a cara por primera vez en representación de Argentina y España, respectivamente

Cómo ver los próximos partidos del Mundial de EE.UU.

Para ambos enfrentamientos, la transmisión en inglés estará a cargo de FOX, mientras que en español los televisará Telemundo. Además, los fanáticos podrán acceder al servicio de streaming en español de Peacock.

Por otro lado, quienes estén en Nueva York y no cuenten con entrada pueden acercarse a un evento especial organizado por la administración del alcalde Zohran Mamdani. La jornada se llevará a cabo en Central Park, y el plazo para anotarse para el sorteo de entradas terminó el jueves 16 de julio.

En Miami, el Fan Festival tuvo su último evento el 5 de julio, por lo que no hay una organización para ver el partido en vivo. No obstante, las personas allí instaladas pueden acercarse a los restaurantes y bares que televisan el encuentro.

Historial oficial y cómo llegan Argentina y España a la final

Las selecciones finalistas tuvieron un recorrido distinto, con algunos tropiezos, pero demostraron en cada instancia por qué se merecen estar en el último partido. Con Lionel Scaloni al mando, Argentina superó la fase de grupos con puntaje ideal, y en la etapa de eliminación directa comenzó a sufrir por momentos.

Luego de la victoria en tiempo suplementario contra Cabo Verde por 3 a 2 y la remontada contra Egipto por el mismo resultado, logró imponerse sobre Suiza por 2 a 1 en la prórroga. En semifinales, ante un equipo de primer nivel como Inglaterra, el plantel demostró de qué está hecho y, a base de resiliencia, esfuerzo y calidad, consiguió dar vuelta otro resultado en 10 minutos para avanzar a la instancia final.

Por su parte, España debutó con un sabor amargo con el empate 0 a 0 con Cabo Verde, y desde entonces mejoró en cada partido. Con siete puntos, avanzó en el primer puesto, y en 16avos de final superó por 3 a 0 a Austria.

Tras dejar afuera a la Portugal de Cristiano Ronaldo por 1 a 0 y vencer a Bélgica por 2 a 1, se impuso contra Francia por 2 a 0 con Luis de la Fuente a la cabeza del plantel.

Goles de Francia vs. España | España ganó 2 a 0 con autoridad y se clasificó a la final del Mundial

El único enfrentamiento oficial entre ambos seleccionados fue un triunfo para Argentina por 2 a 1 en la Copa Mundial de la FIFA Inglaterra 1966, según la página web oficial de la organización. El duelo tuvo lugar en la primera fecha del Grupo 2, y el doblete de Luis Artime sentenció el resultado.

En el marco de una nueva final del mundo, el historial completo entre la Albiceleste y la Furia Roja es el siguiente:

España 6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso

Argentina 4-1 España | 07/09/2010 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 14/11/2009 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 11/10/2006 | Amistoso

España 0-2 Argentina | 17/11/1999 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 20/09/1995 | Amistoso

España 1-1 Argentina | 12/10/1988 | Amistoso

Argentina 1-1 España | 12/10/1974 | Amistoso

España 1-0 Argentina | 11/10/1972 | Amistoso

Argentina 2-1 España | 13/07/1966 | Mundial

España 2-0 Argentina | 11/06/1961 | Amistoso

Argentina 2-0 España | 24/07/1960 | Amistoso

Argentina 1-0 España | 05/07/1953 | Amistoso

España 0-1 Argentina | 07/12/1952 | Amistoso

Con estos antecedentes, hay seis triunfos para Argentina, seis para España y dos empates. Todo se definirá el domingo 19 de julio.