Estados Unidos comenzó a acuñar la moneda de US$1 con la imagen de Trump: cuándo será su lanzamiento comercial

Estados Unidos puso en marcha la fabricación de una nueva moneda de un dólar que lleva el retrato del presidente Donald Trump. La emisión forma parte de las actividades previstas para conmemorar los 250 años de la declaración de independencia, que se celebró el 4 de julio.

Cómo es la nueva moneda de US$1 con la imagen de Trump

El anuncio fue realizado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien indicó que la pieza de US$1 integra el programa oficial del Semiquincentenario. Según explicó, la moneda busca representar ese aniversario mediante un diseño conmemorativo.

El Secretario del Tesoro anunció la acuñación de monedas con el rostro de Donald Trump X @SecScottBessent

“Esta nueva moneda es para honrar el legado perdurable de la libertad y un símbolo perdurable del patriotismo”, señaló en una publicación en su cuenta de X. “Con la imagen del presidente Trump, celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos”, agregó.

La producción se desarrolla en la Casa de Moneda de Filadelfia y su lanzamiento comercial está previsto para el otoño boreal. De acuerdo con la información oficial retomada por Telemundo, el ejemplar estará destinado principalmente al coleccionismo y no se proyecta su circulación masiva de uso cotidiano.

“¡Estamos emocionados de comenzar a acuñar esta histórica moneda en circulación de US$1 que celebra el 250 aniversario de EE.UU.“, publicó la institución monetaria estadounidense en su cuenta de X. ”La Casa de la Moneda de EE.UU. se enorgullece de producirla y se siente honrada de conmemorar este histórico hito“, señaló.

La Casa de la Moneda confirma la producción de ejemplares con el rostro de Donald Trump X @USMint

Cómo será la moneda de Donald Trump: diseño, material y fecha de lanzamiento

Aunque fue presentada como una moneda de oro de un dólar, el Departamento del Tesoro aclaró a Spectrum News que no está elaborada con ese material. Su composición corresponde a una aleación de metales no preciosos con un acabado de apariencia dorada.

Hasta el momento se conoce que el diseño presentará:

Anverso: se mostrará la imagen de Donald Trump con traje y corbata. El diseño incorpora la inscripción “LIBERTY” en la parte superior, las fechas “1776-2026” en el borde inferior y el lema “IN GOD WE TRUST” en el centro de la composición. También aparecen las iniciales JFM, que hacen referencia al escultor y grabador de la Casa de Moneda, Joseph F. Menna.

se mostrará la con traje y corbata. El diseño incorpora la inscripción en la parte superior, las fechas “1776-2026” en el borde inferior y el lema en el centro de la composición. También aparecen las iniciales JFM, que hacen referencia al escultor y grabador de la Casa de Moneda, Joseph F. Menna. Reverso: mantiene uno de los diseños tradicionales de la numismática estadounidense con el águila calva. El ave aparece con sus alas desplegadas y un escudo con el número “250″ que reemplaza su pecho, en su garra izquierda sostiene un haz de flechas y en la derecha una rama de olivo. También incluye la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA”, el valor nominal “ONE DOLLAR” y la expresión en latín “E PLURIBUS UNUM”, ubicada sobre el escudo del ave. El diseño incluye estrellas y nubes.

Esta pieza numismática presenta la imagen del presidente Trump

Por qué cuestionan la legalidad de la moneda de US$1 con la imagen de Trump

La presentación de la pieza dio lugar a cuestionamientos debido a las normas federales que regulan quiénes pueden aparecer representados en el dinero estadounidense. “Solo el retrato de un individuo fallecido puede aparecer en la moneda y los valores estadounidenses. El nombre del individuo se inscribirá debajo del retrato”, se lee en el Código de EE.UU. Esta normativa establece restricciones para incluir la imagen de presidentes que continúan con vida.

Desde el Departamento del Tesoro señalaron a Spectrum News que la emisión está amparada por la Ley de Rediseño de Monedas Coleccionables en Circulación de 2020. Esa legislación habilita al secretario del Tesoro a emitir monedas de US$1 con diseños relacionados con el Semiquincentenario durante un período de un año.

Qué otras monedas lanzará EE.UU. por el 250° aniversario de su independencia

La nueva emisión integra el Programa de Monedas y Medallas del Semiquincentenario, un proyecto impulsado para conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense mediante una renovación temporal de distintos diseños numismáticos. Como parte de ese plan, durante el año en curso se rediseñarán varias piezas actualmente en circulación y se incorporarán nuevas ediciones de colección.

Entre ellas figuran emisiones de las series:

American Buffalo

American Eagle

Morgan & Peace

American Innovation

Además de ediciones especiales con referencias históricas y una marca alusiva al aniversario

El programa también contempla la comercialización de colecciones y medallas con reproducciones de diseños clásicos de la numismática estadounidense, lo que incluye versiones inspiradas en modelos históricos como Saint-Gaudens de 1907 y Walking Liberty de 1916. La moneda con el retrato de Donald Trump será una de las incorporaciones previstas dentro de esa serie conmemorativa.