El gobierno de Trump avanza con el plan para limitar la estadía permitida en EE.UU. de estudiantes extranjeros y periodistas

WASHINGTON.- En una nueva medida orientada a endurecer su política migratoria, la administración de Donald Trump publicó normativas para limitar la duración de las visas para estudiantes extranjeros, visitantes de programas de intercambio cultural y periodistas, que podrían entrar en vigor a partir de septiembre próximo.

De acuerdo a las nuevas reglas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), de quedar firmes se establecería un plazo prefijado para las visas F (estudiantes internacionales), las visas J (que permiten trabajar en Estados Unidos a visitantes de programas de intercambio cultural o educativo) y las visas I (para profesionales de los medios de comunicación extranjeros). Hasta ahora, todas son válidas durante la duración del programa o del empleo en el país.

El presidente Donald Trump. Alex Brandon - AP

La medida, enmarcada en la dura estrategia migratoria de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, entraría en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal y estaría sujeta a una revisión por parte del Congreso -bajo dominio republicano-, que tiene la opción de bloquearla.

“Este cambio decisivo restaura la integridad del sistema migratorio de la nación, combate el abuso generalizado de las visas y fortalece la seguridad nacional mediante revisiones periódicas. Actualmente, ya existe un periodo de admisión fijo para muchos otros tipos de visas de no inmigrante", señaló el DHS en un comunicado.

La nueva directiva establece que las visas para estudiantes extranjeros no excederán los cuatro años, mientras que las estadías para periodistas extranjeros se limitarán a 240 días (hasta ahora se suelen entregar por cinco años), con la opción de extensiones por periodos iguales, salvo en el caso de los reporteros chinos (90 días).

En una carta abierta, medios y organizaciones de prensa internacionales advirtieron que la medida “reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura” que desarrollan los periodistas extranjeros en Estados Unidos.

La normativa del DHS publicada el jueves elimina el esquema de “duración del estatus” que, durante décadas, le permitió a los estudiantes extranjeros permanecer en el país siempre que mantengan una carga académica de tiempo completo.

Con el nuevo esquema, quienes tienen visa F-1 tendrían que solicitar al DHS la renovación de su estatus una vez que expire el periodo de admisión inicial de cuatro años. La norma afectaría a los cerca de 1,2 millones de estudiantes internacionales -entre ellos miles de argentinos- que cursan en universidades norteamericanas.

Estudiantes en el día de graduación en la Universidad de Harvard. SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El DHS justificó la decisión por las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con el programa de visas para estudiantes. Dentro del gobierno republicano, funcionarios de línea dura apuntan contra la visa de estudiante como un mecanismo que permite a los alumnos extranjeros prolongar indebidamente su estancia en Estados Unidos.

“A los defensores de restringir la inmigración les disgusta especialmente el programa OPT, el cual, según argumentan, permite a las empresas estadounidenses contratar a estudiantes extranjeros inmediatamente después de su graduación sin que existan normativas que garanticen que no perciben salarios inferiores a los de los graduados nacidos en Estados Unidos”, señaló The Wall Street Journal.

La propuesta de regulación había sido presentada en agosto del año pasado, en el marco de una ofensiva más amplia de la Casa Blanca contra la inmigración legal, con el fin de frenar el “abuso de visas” y “reforzar la seguridad nacional”.

“Durante casi medio siglo, el sistema obsoleto de ‘duración del estatus’ ha comprometido la seguridad nacional y creado un entorno propicio para el fraude migratorio”, advirtió el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Cliff Owen - FR170079 AP

“Durante décadas, se permitió a estudiantes extranjeros ingresar a Estados Unidos por tiempo indefinido, lo que facilitó que miles de ellos abusen de nuestro sistema migratorio inscribiéndose continuamente en cursos para evitar tener que abandonar el país. Al implementar límites claros y definidos para estas visas, Estados Unidos recupera su capacidad para examinar, verificar y supervisar adecuadamente a las personas que se encuentran dentro de nuestras fronteras", agregó Mullin.

En caso de aprobarse la normativa, los actuales titulares de visas de no inmigrante que residen en Estados Unidos bajo el marco anterior de “duración del estatus” pasarán automáticamente al nuevo sistema, y su estancia autorizada tendrá un límite máximo de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor, detalló el DHS.

Además, la normativa prohíbe a los estudiantes de posgrado cambiar sus “objetivos educativos” en cualquier momento o trasladarse a otra institución académica sin autorización. También reduce de 60 a 30 días el plazo que tienen los estudiantes para abandonar Estados Unidos tras finalizar sus estudios o su formación.

Política migratoria

Desde que volvió a la Casa Blanca, Trump inició una amplia ofensiva contra la inmigración ilegal, aunque también se enfocó en migrantes legales, como portadores de la green card y estudiantes internacionales.

Desde 1978, los estudiantes extranjeros (titulares de visas F) han sido admitidos en Estados Unidos por un período indefinido conocido como “duración del estatus”, en referencia a lo que duraba su programa de estudios.

Estudiantes universitarios, en el día de graduación en Nueva York. TIMOTHY A. CLARY - AFP

A diferencia de otras visas emitidas, quienes cuentan con esta designación pueden permanecer en el país por tiempo indefinido sin necesidad de mayor evaluación, advirtió el DHS, al justificar su decisión.

Si bien un programa universitario típico en Estados Unidos dura unos cuatro años, algunos programas pueden ser más extensos. Las oportunidades de investigación, los cambios en la trayectoria académica y otras circunstancias también pueden afectar el tiempo necesario para obtener un título académico.

“La norma podría disuadir a algunos estudiantes de estudiar en Estados Unidos”, había advertido en su momento Fanta Aw, directora ejecutiva y CEO de la Asociación de Educadores Internacionales.