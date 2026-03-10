A un paso de los 900 goles, Messi "es mucho más que sus estadísticas", dice Mascherano

El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, destacó este martes la importancia de que Lionel Messi llegue a los 900 goles como profesional, aunque consideró que los logros estadísticos del astro argentino no se equiparan con su aporte e influencia en el juego.

El capitán de la selección albiceleste y del Inter puede alcanzar la asombrosa cifra de 900 goles cuando las Garzas visiten a Nashville el miércoles en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Messi, de 38 años, le ha marcado 15 goles a su rival del miércoles y anotó su tanto 899 en la victoria 2-1 frente a DC United el sábado en la tercera jornada de la liga norteamericana (MLS).

"Hacer 900 goles es una locura, es increíble", dijo Mascherano en conferencia de prensa en el Inter Miami Stadium. "Los números de Leo son asombrosos, pero dentro de lo grande que es, lo de las estadísticas es lo menos".

"Lo que le aporta al juego es mucho más que sus estadísticas, ojalá podamos ayudarle a llegar a la cifra de 900 (goles) mañana, eso dirá que hicimos un buen partido", agregó.

Las Garzas, vigentes campeonas de la MLS, harán su debut en la competencia internacional frente a un renovado Nashville que se impuso 7-0 en el marcador global sobre Atlético Ottawa de Canadá en la primera ronda.

"Los equipos que van a especular a Nashville lo pasan mal", afirmó el Jefecito. "Queremos manejar el ritmo del partido tratando de ser protagonistas, tenemos que buscar ir a convertir".

"Es un equipo mejorado (en comparación) al del año pasado, han mejorado su ataque y en líneas generales siguen siendo lo mismo", apuntó.

Mascherano, de 41 años, puso como prioridad la Copa de Campeones de la Concacaf, que el Inter nunca ha ganado, para el primer semestre de 2026, aunque sin restarle importancia al resto de las competiciones.

"La identidad del club es ir siempre por más y no engañarnos empezando a elegir. No estamos para elegir, el partido más importante es el que viene", sostuvo.

El Inter tendrá como novedad para el miércoles el ingreso a la convocatoria del defensa español Sergio Reguilón.