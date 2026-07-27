Abre puente entre EE.UU. y Canadá pese a disputas comerciales entre vecinos

DETROIT (AP) — Un importante puente nuevo que conecta Canadá y Estados Unidos en Detroit se abrió el lunes a camiones, autos y otros vehículos, el punto culminante de un proyecto de años que últimamente había quedado un poco magullado por la política internacional.

Entre los primeros en cruzar el río Detroit, que separa a Detroit de Windsor, Ontario, estuvieron descendientes de Gordie Howe, la leyenda del hockey cuyo nombre lleva el puente. El senador demócrata por Michigan Gary Peters recorrió el tramo en motocicleta, mientras que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condujo un Ford Mustang descapotable.

El tramo de seis carriles, construido por Canadá a un costo de 6400 millones de dólares canadienses, se convierte ahora en una alternativa menos costosa al Ambassador Bridge, de propiedad privada, que tenía el monopolio de los grandes camiones que transportan mercancías valoradas en miles de millones entre ambos países, especialmente al servicio de la industria automotriz.

“Hay miles de camiones que pasan por ahí” a diario, manifestó Kevin Ketels, profesor de negocios que enseña gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal Wayne.

Freddie Garrett, de 81 años, contó que observaba la construcción con regularidad “desde que pusieron los cimientos” en 2018. Así que, naturalmente, se presentó en Delray Park, en Detroit, para ver los primeros vehículos desplazándose por encima.

“Fue increíble ver cómo lo hicieron”, comentó Garrett. “Levantaron una sección a la vez y luego se encontraron en el medio. Estoy seguro de que estará ahí más tiempo del que yo estaré”.

Canadá celebró la semana pasada el Puente Internacional Gordie Howe con una ceremonia de corte de cinta en Windsor. Representantes de Estados Unidos y de Michigan fueron desinvitados después de que el presidente Donald Trump anunciara de forma repentina aranceles del 50% a los bienes canadienses.

Más del 70% de las exportaciones de Canadá van a Estados Unidos, lo que convierte a ese país en su mayor socio comercial, y Detroit es el puerto número uno para el tráfico de camiones en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, según el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

La animosidad entre los gobiernos de ambos países “ha sido muy desafiante para nosotros en esta región”, señaló Ketels. “Muchos sienten que no hace falta y que es innecesaria”.

El tramo mide 2,4 kilómetros (1,5 millas) de largo y se eleva 46 metros (151 pies) sobre el río en su punto más alto. Los peatones y ciclistas podrán cruzarlo gratis a partir del 5 de agosto. El ministro de infraestructura de Canadá observó que el puente se asemeja a la curva de la pala de un palo de hockey. Los cables de acero, que se extienden desde las torres hasta el tablero, parecen arpas.

Howe es un ícono canadiense conocido como “Mr. Hockey”, que usó el número nueve mientras jugaba para los Detroit Red Wings de la NHL. Murió en 2016.

Un acuerdo reciente entre Canadá y el gobierno de Trump establece que Canadá compartirá con Estados Unidos parte de los ingresos por peajes durante 15 años. El gobernador de Michigan Rick Snyder negoció por separado en 2012 una parte para el estado, pero no se pagará hasta que se recuperen los costos de Canadá, probablemente dentro de décadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.