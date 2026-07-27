Un adolescente de 15 años fue detenido como presunto autor del tiroteo en Seattle que dejó tres muertos

SEATTLE (AP).- Un adolescente de 15 años fue detenido como presunto autor del tiroteo ocurrido el domingo en una feria gastronómica cercana a la Space Needle de Seattle, que dejó tres muertos y al menos cuatro heridos. El joven permanece alojado en un centro de detención juvenil mientras es investigado por los delitos de agresión y tenencia de armas, y tiene previsto comparecer este lunes por la tarde ante la Justicia.

La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, confirmó la edad del detenido durante una conferencia de prensa y precisó que la investigación continúa. En ese marco, las autoridades mantienen la búsqueda de un segundo sospechoso.

Según los investigadores, ambos intercambiaron disparos durante el ataque. No obstante, el subdirector de la Policía de Seattle, Tyrone Davis, aseguró que no existe una amenaza activa, aunque reconoció que aún no cuentan con una descripción del segundo implicado. “Estamos tratando de recomponer lo que ocurrió”, señaló.

Una adolescente de 15 años fue detenido como presunto autor del tiroteo ocurrido en una feria gastronómica cercana a la Space Needle de Seattle

El ataque dejó dos víctimas fatales en el lugar y una tercera murió posteriormente en un hospital. Se trata de dos hombres, de 19 y 44 años, y una mujer de 56. Además, otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 2 años, que continúa internado en condición satisfactoria. Los otros tres lesionados —dos hombres, de 23 y 27 años, y una mujer de 39— ya recibieron el alta médica, según informó un portavoz del hospital.

El ataque ocurrió alrededor de las 18 (hora local), en las últimas horas de Bite of Seattle, un tradicional festival gastronómico de tres días que desde 1982 reúne a cientos de puestos de comida, comercios y espectáculos musicales, y que suele convocar a unas 350.000 personas.

Decenas de policías prestaban servicio de seguridad en el evento y algunos de ellos presenciaron el inicio de los disparos. Según Davis, uno de los sospechosos se entregó en el lugar, mientras que el otro logró escapar.

El Departamento de Policía local pidió evitar la zona

Tras el ataque, un amplio operativo policial y de emergencias evacuó el Seattle Center, mientras el monorriel que conecta el complejo permaneció cerrado hasta la mañana del lunes. Faith Adia Hunter relató que ella y sus amigos acababan de comprar comida en un puesto de crepas cuando comenzó el tiroteo.

“Estábamos a punto de empezar a comer. Escuchamos a alguien gritar algo y vimos que la gente empezaba a correr”, contó. Según explicó, ella y quienes la acompañaban buscaron refugio en un museo infantil. El vendedor Roberto Ramírez recordó que al principio creyó que los disparos eran fuegos artificiales.

“De repente todo quedó vacío. La gente estaba aterrada”, afirmó. También contó que, una vez pasado el primer momento de pánico, seguían llegando visitantes que desconocían lo ocurrido y debían ser desviados por la policía.

Otro de los asistentes, Estan Wakonabo, estaba haciendo fila para una cabina de fotos junto a su novia cuando comenzó la estampida. “La gente se escondía, empujaba, la gente se caía al suelo, los cochecitos de bebé se caían”, describió. “Cuando escuché un ‘pop, pop, pop’, supe que había un tirador”.

Después de poner a salvo a su pareja, Wakonabo regresó a la zona y aseguró haber visto a varias víctimas tendidas en el suelo. Mientras avanzaba la investigación, el lunes numerosos vendedores regresaron al predio para limpiar y recuperar sus pertenencias, que habían abandonado durante la huida. Para la noche estaba prevista una vigilia con velas en la Fuente Internacional del Seattle Center en homenaje a las víctimas.