Sucedió en Kansas City: es venezolano y acaba de romper un récord que lo convierte en leyenda

El venezolano Salvador Pérez marcó un hito sin precedentes que sacudió los cimientos del deporte profesional en Kansas City, Misuri. El receptor estrella de los Royals quedó en los registros históricos de la Major League Baseball (MLB, por sus siglas en inglés) con sus cifras de jonrones.

Salvador Pérez: el nuevo récord histórico de jonrones en Kansas City

Salvador Pérez conectó su cuadrangular número 318 durante la jornada del pasado fin de semana de la MLB ante los Tigers de Detroit. Con este batazo, según el sitio de la MLB, el receptor superó oficialmente la marca histórica impuesta por George Brett.

El equipo de los Royals mostró su apoyo al venezolano Salvador Pérez

Brett era el máximo referente en cuanto a jonrones en toda la historia de los Royals de Kansas City. Ahora, ese puesto pertenece al pelotero de origen venezolano. El momento en que la pelota superó la barda quedó guardado con una ovación que duró varios minutos.

Quién es Salvador Pérez, el venezolano que hizo historia en la MLB

De acuerdo con el sitio de la MLB, Pérez es una de las figuras de los Royals de Kansas City desde hace más de una década. Desde entonces, no detuvo su crecimiento como profesional de élite.

Es reconocido por su ética de trabajo y su capacidad para guiar al equipo en los momentos más difíciles. En ese sentido, se ganó el cariño de la afición local gracias a su carisma y humildad.

Salvador Pérez lleva más de una década como figura de los Royals de Kansas City

Tres días antes, Pérez había igualado el récord de Brett con su marca de 317. En ese contexto. “Desde que igualé el récord en Kansas City, en los últimos días, escucho a la gente por todas partes: ¡Una más, una más! Es difícil no pensar en ello. No intenté batear un jonrón. Solo intenté hacer un buen swing y ver qué pasaba”, expresó.

Por su parte, el receptor Luke Maile elogió a su compañero: “Es toda una leyenda”. “Es alguien que te inspira a querer ser un jugador de las Grandes Ligas y a darlo todo cada día. Es un honor estar cerca de él”, agregó.

El récord de Brett que Pérez todavía no batió en la MLB

A pesar del reciente logro de Pérez, Brett todavía mantiene el liderazgo en otras métricas. Por ejemplo, posee un acumulado de 88,6 en el apartado de WAR.

Salvador Pérez rompió el récord de jonrones en los Royals de Kansas City Paul Sancya - AP

Por su parte, Pérez registra actualmente un WAR de 35,2. En ese marco, el siguiente reto estadístico para el venezolano es alcanzar a Mark Gubicza, quien se ubica en el séptimo puesto histórico.

El récord de Pérez también coincide con un fin de semana que tuvo nostalgia y cambios en el Salón de la Fama, uno relacionado, al igual que el récord, con la franquicia de Kansas City. Varias leyendas del béisbol, como Carlos Beltrán y Jeff Kent, recibieron su exaltación recientemente en Cooperstown.

En su caso, Beltrán también guarda una relación especial con Kansas City, la ciudad donde inició su camino profesional como beisbolista. El equipo de los Royals lo drafteó a él, quien posteriormente ganó el premio al Novato del Año en 1999.