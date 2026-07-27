Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca y medita una nueva acción militar “contundente” contra Irán

WASHINGTON.- Mientras Donald Trump deshoja la margarita en medio del paréntesis de la campaña de bombardeos de dos semanas sobre Irán, al advertir al régimen que volverá a una “acción militar contundente” si el renovado diálogo fracasara, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llega nuevamente a esta capital para una visita de alto voltaje en la que será recibido este martes por el presidente norteamericano y que tendrá la guerra en Medio Oriente como principal foco.

El propio Netanyahu, quien tendrá su primer encuentro cara a cara con Trump desde el inicio del conflicto con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero pasado, anticipó al partir hacia Washington que “todos los temas” estarán sobre la mesa, con Irán “en primer lugar”.

“Nuestra meta es clara: preservar la seguridad de Israel, fortalecer su poderío y ampliar el círculo de paz a nuestro alrededor. Salgo a esta misión con un compromiso profundo de garantizar la seguridad, el poderío y el futuro del Estado de Israel", señaló el premier, antes de lo que será su octava reunión con Trump desde que el líder republicano volviera a la Casa Blanca, en enero del año pasado. Además, será la primera reunión entre ambos desde febrero, justo antes de que estallara la guerra.

En medio de una gran expectativa, el encuentro en la Casa Blanca se producirá en el marco de una particular etapa de tensión entre ambos países aliados, motivada por divergencias en cuanto a los objetivos estratégicos respecto a Irán y las implicancias regionales del conflicto, e, incluso, roces públicos que incluyeron reprimendas de Trump a Netanyahu.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla en el cementerio militar Monte Herzl, en Jerusalén, el 14 de julio de 2026. Ohad Zwigenberg - AP

En junio pasado, Trump confirmó haber calificado a Netanyahu de “loco” durante una áspera conversación telefónica, y de haberlo descrito como “un tipo muy difícil”.

Además, el cara a cara se producirá luego de que este lunes Trump lanzara una nueva advertencia al régimen del ayatollah Mojtaba Khemanei, en medio de la pausa a la campaña de bombardeos norteamericanos contra Irán que en las últimas dos semanas recalentó el conflicto y avivó las preocupaciones globales por el impacto sobre los mercados energéticos.

“Estamos manteniendo conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a una acción militar contundente”, afirmó el presidente norteamericano al medio Axios. Y al ser consultado sobre cuánto tiempo está dispuesto a esperar a que el diálogo diplomático arroje resultados positivos, también fue categórico. “No mucho tiempo. O avanza rápido o no se hace en absoluto”, respondió.

El presidente Donald Trump lanza una gorra con el lema "Trump 2028" en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Waldorf Astoria, Washington, el 24 de julio de 2026. Rod Lamkey - FR172078 AP

La suspensión de la ofensiva tras 13 días consecutivos -que llevó a Teherán a atacar bases estadounidenses en respuesta- fue decidida el fin de semana, según señaló Trump, en virtud de que los países que median para desescalar el conflicto le pidieron dar una nueva oportunidad a las negociaciones.

“Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: ‘No ataques’”, reveló el presidente norteamericano, que insistió en que cree que el régimen quiere finalmente llegar a un acuerdo con la Casa Blanca. “No ganaba ni perdía nada” al aceptar esa solicitud, explicó. Israel no participó de esta última campaña de bombardeos de Estados Unidos.

“La única razón por la que quieren reunirse es porque los hemos estado golpeando con mucha fuerza. Ya veremos qué pasa. Creo que hay buenas posibilidades de que ocurra algo”, señaló Trump a periodistas antes de un acto en Milford, Michigan.

La influencia de Netanyahu sobre Trump parece haberse debilitado en el último tiempo, según los expertos, luego de que el magnate tomara decisiones estratégicas en el conflicto en Medio Oriente que se distanciaban de los deseos del gobierno israelí, como el memorándum de entendimiento firmado con el régimen y la reciente decisión de frenar los bombardeos.

“Voy a hablar con ‘Bibi’ [el apodo de Netanyahu] sobre el hecho de que, si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido”, anticipó Trump a Axios.

En las últimas horas, su decisión de pausar la ofensiva norteamericana contra Irán hizo que los precios del petróleo cayeran, ante la expectativa de que se reactive el suministro a través del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el transporte de crudo y gas natural licuado.

President Trump said he has "a lot of patience" for reaching a deal with Iran, adding the U.S. is having "good talks" after Iran requested to meet with the U.S. through both their surrogates and directly.



He also said the Strait of Hormuz is in "very good shape" despite Iran's… pic.twitter.com/e5WWgE76Kj — CBS News (@CBSNews) July 27, 2026

El precio del barril de petróleo de referencia Brent, que la semana pasada había superado los 100 dólares por primera vez desde mayo, cayó a unos 88 dólares este lunes. En ese sentido, Trump dijo este martes que el estrecho de Ormuz está en “muy buena forma” a pesar de los recientes esfuerzos de Irán por interferir en el transporte marítimo.

Varias personas observan desde la orilla mientras un buque parece fondeado en el estrecho de Ormuz, ante la costa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026. Amirhosein Khorgooi - ISNA

Netanyahu esperaba una invitación de Trump para ir a la Casa Blanca al menos desde abril pasado, según señalaron al medio Politico dos fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato.

Finalmente, la ventana de oportunidad para la visita de este martes se produjo a raíz del funeral del senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur), fallecido repentinamente a los 71 años el 11 de julio pasado, quien fuera un estrecho aliado del premier israelí

“Durante la visita rendiré un último homenaje a un verdadero amigo mío y del Estado de Israel, Lindsey Graham, uno de los más grandes amigos de Israel de todos los tiempos“, señaló Netanyahu.

El senador republicano Lindsey Graham, en un encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. (Archivo)

Los actos por la muerte de Graham se dividirán entre Washington y su estado natal. Se prevé que el martes por la tarde haya una misa privada en la Catedral Nacional de la capital norteamericana, y que Trump pronuncie un discurso en homenaje.

Además de Netanyahu, se espera la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky; de altos funcionarios de la administración republicana, de representantes del Congreso, y de líderes las Fuerzas Armadas norteamericanas.

Zelensky también será recibido por Trump este martes en la Casa Blanca para abordar la actualidad del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.