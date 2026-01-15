Acusan a 26 personas por amañar partidos de básquet en EEUU y China

Un total de 26 personas fueron acusadas de manipular partidos de básquet universitario en Estados Unidos y de una liga profesional en China en una presunta trama criminal transnacional, informaron este jueves fiscales federales norteamericanos.

La acusación, presentada en Filadelfia, incluye cargos por soborno y abarca casi 30 juegos en los cuales supuestamente se realizaron grandes apuestas sobre los resultados después de pagar a jugadores para que rindieran por debajo de su nivel.

Este escándalo vuelve a sacudir al mundo del deporte estadounidense, luego de que dos amplias investigaciones federales derivaran en la detención de un entrenador y un jugador de la NBA en octubre.