Spirit Airlines: qué están haciendo las aerolíneas para ayudar a los pasajeros varados

WASHINGTON.- El sector aerocomercial de Estados Unidos reaccionó rápido al cierre definitivo de Spirit Airlines. Tras el fracaso de un rescate financiero por parte de la Casa Blanca, la aerolínea lowcost canceló la totalidad de sus vuelos e inició un cierre gradual de operaciones.

En una respuesta coordinada para mitigar el impacto, las principales operadoras —American Airlines, United, Southwest y Avelo—, junto a las excompetidoras Frontier y JetBlue, anunciaron tarifas preferenciales y asistencia especial para los pasajeros varados.

Spirit Airlines fue una de las primeras aerolíneas de bajo costo en el mercado estadounidense Jeff Amy - AP

El plan incluye un refuerzo de frecuencias en las rutas compartidas y programas de repatriación para los empleados de la aerolínea amarilla, muchos de los cuales podrían ser absorbidos por estas compañías.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró el sábado por la mañana a los pasajeros que los titulares de boletos de Spirit recibirían reembolsos completos, ya que “los fondos se han reservado”.

Cierre de unas de las primeras aerolíneas low cost

Fundada en 1992, Spirit Airlines, conocida por sus aviones de color amarillo brillante, fue una de las primeras aerolíneas de bajo costo en el mercado estadounidense.

Según datos del Departamento de Transporte, transportó 28 millones de pasajeros entre febrero de 2025 y enero de 2026. Según su sitio web, Spirit conectaba Estados Unidos, especialmente el estado de Florida, con más de 20 destinos en toda Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había expresado interés en ofrecer una ayuda económica para salvar los 17.000 empleos en la empresa, que se había declarado en bancarrota dos veces en 2025.

Su presidente y director ejecutivo, Dave Davis, explicó que en marzo habían alcanzado un acuerdo con los acreedores para un plan de reestructuración que les “hubiera permitido resurgir como un negocio de futuro”.

Sin embargo, el vertiginoso aumento de precios del carburante desde el estallido de la guerra en Medio Oriente los dejó “sin otra alternativa que llevar a cabo un cierre gradual de la empresa”, afirmó en el comunicado. “Mantener el negocio requería cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que Spirit simplemente no tiene y no podía obtener. Esto es tremendamente decepcionante y no es el resultado que ninguno de nosotros deseaba”, agregó.

Con información de AFP