La moneda de platino de EE.UU. emitida en 1997 que puede valer hasta US$36.500 según su estado de conservación

El mercado de monedas de colección mantiene el interés en determinadas emisiones de Estados Unidos vinculadas al platino. Entre ellas, la serie conocida como American Platinum Eagle se posiciona como una referencia para inversores y coleccionistas.

La emisión de 1997 y su lugar en la numismática

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), estas monedas comenzaron a producirse en 1997 como parte de una estrategia para competir con otras piezas internacionales de inversión. Desde entonces, se emiten en distintas denominaciones, que incluyen valores de US$10, US$25, US$50 y US$100.

Así es la American Eagle de platino de 1997

Aunque su valor nominal es bajo en comparación con su precio en el mercado, el costo real está vinculado al contenido metálico. En algunos casos, cuando la disponibilidad es limitada o el estado es destacado, el precio final puede aumentar considerablemente.

La moneda de platino de US$100 emitida en 1997 es considerada la primera dentro de esta serie en EE.UU. Su producción se concentró entre septiembre y diciembre de ese año, con una tirada de aproximadamente 56.000 unidades.

A pesar de la cantidad emitida, encontrar ejemplares en condiciones óptimas resulta complejo. La mayoría presenta marcas o detalles que afectan su clasificación dentro de las escalas utilizadas por especialistas.

La pieza esta compuesta de 99,95% platino Heritage Auctions

Cómo identificar una pieza de alto valor en EE.UU.

Para reconocer una moneda de esta serie, es necesario revisar aspectos específicos como:

Año: 1997

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca)

Diseñador: John M. Mercanti/Thomas D. Rogers

Borde: Juncoso

Diámetro: 32,70 milímetros

Peso: 31,12 gramos

Tirada: 56.000 unidades

Composición: platino al 99,95%

Anverso: presenta un retrato de la Estatua de la Libertad (específicamente su cabeza y corona). La palabra “LIBERTY” se ubica en la periferia superior. En el extremo derecho se observa la fecha “1997” y el lema “IN GOD WE TRUST”. En el contorno izquierdo figura la frase en latín “E PLURIBUS UNUM”.

Reverso: muestra un águila en pleno vuelo sosteniendo una rama de olivo en sus garras. En la periferia superior se lee “UNITED STATES OF AMERICA” y “.9995 PLATINUM 1 oz.”. En la parte inferior se ubica el valor nominal “US$100”.

Este ejemplar de la moneda fue calificada como MS70 debido a su excelente estado de conservación Heritage Auctions

Cuánto vale una moneda de platino en el mercado de coleccionistas

La guía de precios de PCGS, correspondiente a mayo, indica que las monedas de la misma serie pueden alcanzar valores relevantes según su estado de conservación. Una pieza calificada como MS65 puede valer US$2451; sin embargo, un ejemplar con calificación MS70 puede venderse por hasta US$36.500.

A través de Heritage Auctions, una moneda con calificación de MS70 logró venderse por US$28.200. Estos registros posicionan a la American Platinum Eagle de 1997 como una pieza destacada dentro del mercado de monedas de inversión, cuyo valor depende en gran medida de su estado de conservación.

Dónde vender monedas raras en Estados Unidos

Existen varias plataformas y métodos confiables para vender monedas antiguas y raras como la American Platinum Eagles de 1997: