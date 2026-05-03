Recuperaron 42 páginas perdidas de la Biblia: el hallazgo que podría cambiar cómo se leen las cartas de San Pablo

Un equipo de académicos liderado desde Glasgow, Escocia, rastreó una copia manuscrita del siglo VI perteneciente a las Cartas de San Pablo. Con tecnología de última generación, proporcionada por la Biblioteca Electrónica de Manuscritos Antiguos (EMEL, por sus siglas en inglés), con sede en California, lograron descifrar 42 páginas que formaron parte del Nuevo Testamento de la Biblia.

Manuscrito del siglo VI disperso en Europa: cómo se reconstruyó el texto bíblico

A través de un comunicado, la Universidad de Glasgow compartió cómo fue el proceso mediante el cual los académicos recuperaron los manuscritos. Según la investigación, una copia del siglo VI de las Cartas de San Pablo se perdió cuando fue desmantelada en el siglo XIII, en el monasterio de la Gran Laura del Monte Athos, en Grecia. Luego, las páginas fueron trasladadas a bibliotecas de Italia, Grecia, Rusia, Ucrania y Francia.

El primer desafío para el equipo de académicos, liderados por el profesor Garrick Allen, de la Universidad de Glasgow, fue localizar el manuscrito. Después, advirtieron que las páginas habían sido cubiertas con nueva tinta y reutilizadas como material de encuadernación para otros textos.

El profesor Allen explicó que los productos químicos utilizados en la nueva tinta causaron daños en las páginas que deseaban estudiar, por lo que fue necesario utilizar tecnología de última generación.

Tecnología multiespectral: cómo recuperaron las páginas ocultas de las cartas de San Pablo

Al localizar los manuscritos, los investigadores confirmaron que las páginas habían sido reutilizadas y cubiertas con nueva tinta. El problema era que el texto que les interesaba había desaparecido.

Si bien en algunas páginas todavía había rastros del texto antiguo, en otras era prácticamente invisible a primera vista. Así, con el apoyo de la EMEL, sometieron las páginas a un proceso de imágenes multiespectrales para recuperar los llamados textos fantasmas.

Un equipo internacional de académicos trabajó en la recuperación de las páginas Universidad de Glasgow

Por otra parte, aclararon que colaboraron con especialistas en datos por radiocarbono de París, Francia, para confirmar que efectivamente se trataba de un pergamino del siglo VI. Finalmente, lograron recuperar 42 páginas perdidas del Nuevo Testamento, conocido como el Códice H.

Qué revelan las 42 páginas recuperadas de las cartas de San Pablo

El equipo de investigadores logró recuperar fragmentos de las cartas de San Pablo. No obstante, no dieron mayores detalles acerca de la información en el texto. Únicamente compartieron los aspectos generales del hallazgo:

Listas de capítulos antiguos: contienen los ejemplos más antiguos que se conocen de las listas de las cartas de Pablo que podrían cambiar la manera en la que sus textos están divididos.

contienen los ejemplos más antiguos que se conocen de las listas de las cartas de Pablo que podrían cambiar la manera en la que sus textos están divididos. Perspectivas de los escribas: se tiene una mejor idea de cómo se corregían e interactuaban con los textos sagrados en el siglo VI.

se tiene una mejor idea de cómo se corregían e interactuaban con los textos sagrados en el siglo VI. Reciclaje medieval: el manuscrito deja ver cómo se reutilizaban las obras sagradas.

El siguiente paso será publicar una nueva edición impresa del Códice H para que las páginas recuperadas estén disponibles para el público y los investigadores.

Las páginas pertenecen a las cartas de San Pablo IGNTP

Códice H: el manuscrito griego que aporta nueva evidencia sobre el Nuevo Testamento

El Colectivo de Publicaciones Académicas de la Universidad de Duke explicó que el Códice H es un antiguo manuscrito griego que contiene las epístolas de San Pablo.

Se trata de un documento relevante para los estudios bíblicos debido a que preserva la evidencia más temprana del llamado aparato eutaliano, un sistema para facilitar la lectura y estudio de la Biblia. Las investigaciones sobre este códice indican que podría contener Hechos de los Apóstoles y Epístolas católicas.