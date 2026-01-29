Acusan a nivel federal por "agresión" e "intimidación" al hombre que atacó a legisladora en EEUU

El hombre detenido por haber rociado con un líquido a la congresista demócrata Ilhan Omar, blanco habitual de los ataques personales del presidente Donald Trump, es procesado por la justicia federal de Estados Unidos por "agresión" e "intimidación", según documentos judiciales publicados el jueves.

La representante demócrata fue atacada el martes en la noche cuando pronunciaba un discurso en Mineápolis para exigir la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El agresor, identificado por la policía como Anthony Kazmierczak, de 55 años, y que también enfrenta cargos estatales, lanzó con una jeringa un líquido a Omar durante el mitin.

Kazmierczak fue detenido por la policía local y está retenido desde entonces por lesiones.

El líquido estaba compuesto de agua y vinagre de sidra, según análisis preliminares consignados en los documentos judiciales. La legisladora resultó ilesa y continuó con su discurso tras la agresión.

Anthony Kazmierczak tiene antecedentes penales, en particular por conducir bajo los efectos del alcohol. Ha publicado en sus redes sociales mensajes favorables al presidente Trump, según medios locales.

En el pasado, compartió con un allegado opiniones hostiles contra Omar, llegando a decir que “alguien debería matarla”, según un testimonio recogido por un agente del FBI.

Este ataque se produce bajo un clima de tensión en Estados Unidos luego de la muerte de dos estadounidenses durante las redadas migratorias en Mineápolis, ubicada en el norteño estado de Minesota, y las protestas ciudadanas en contra de esas operaciones de las agencias federales.