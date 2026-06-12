Calendario del Grupo C: cómo ver en vivo desde EE.UU. todos los partidos del Mundial 2026 hoy

Brasil y Marruecos abren el Grupo C del Mundial 2026 el sábado 13 de junio a las 18 hs (hora del Este) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El grupo lo completan Escocia y Haití, que se enfrentan esa misma noche a las 21 hs (hora del Este) en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

Hora y cómo ver los partidos del Grupo C

El partido entre Brasil y Marruecos inicia a las 18 hs (hora del Este)/ 17 hs (hora Central) y 15 hs (hora del Pacífico). Este encuentro se puede ver en inglés a través de FS1. Los partidos restantes del grupo se distribuyen entre FOX y FS1.

Brasil y Marruecos se enfrentan a las 18 hs (hora del Este) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey LEONARDO MUNOZ - AFP

También puede seguirse en vivo por FOX One, la aplicación de FOX Sports, y servicios de streaming como Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV y DirecTV.

En español, Telemundo tiene los derechos exclusivos del torneo en Estados Unidos. De igual modo, se pueden ver por Peacock (suscripción Premium o Premium Plus) y por la aplicación de Telemundo.

Tabla de posiciones del grupo C

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 2 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 4 Escocia 0 0 0 0 0 0 0

Brasil, Marruecos y Escocia: el mismo grupo de 1998, 28 años después

Brasil, Marruecos y Escocia ya compartieron grupo en un Mundial. Durante Francia 1998, los seleccionados estuvieron en el Grupo A de Francia 1998 junto a Noruega.

En aquella edición, Brasil venció a Escocia 2 a 1 y a Marruecos 3 a 0. Marruecos, por su parte, goleó a Escocia 3 a 0. Ese resultado es el único antecedente oficial entre Brasil y Marruecos en toda la historia de la Copa del Mundo. Veintiocho años después, los tres comparten grupo nuevamente.

En 2023, Marruecos se impuso ante Brasil tras ganar 2 a 1 Mosa'ab Elshamy - AP

Fuera del torneo, los equipos se vieron en amistosos. En el más reciente, en 2023, Marruecos se impuso 2 a 1 sobre la Canarinha, la primera victoria en todos sus encuentros.

La segunda jornada del Grupo C se juega el viernes 19 de junio: Escocia vs. Marruecos a las 18 hs (hora del Este) y Brasil vs. Haití a las 20.30 hs (hora del Este).

La tercera fecha es el miércoles 24 de junio, con Escocia vs. Brasil y Marruecos vs. Haití, ambos a las 18 hs (hora del Este). Los dos primeros de cada grupo, más los ocho mejores terceros, avanzan a la Ronda de 32.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.