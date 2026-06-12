Calendario del Grupo C: cómo ver en vivo desde EE.UU. todos los partidos del Mundial 2026 hoy
Brasil, Marruecos y Escocia ya compartieron grupo en el Mundial de Francia 1998
- 3 minutos de lectura'
Brasil y Marruecos abren el Grupo C del Mundial 2026 el sábado 13 de junio a las 18 hs (hora del Este) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El grupo lo completan Escocia y Haití, que se enfrentan esa misma noche a las 21 hs (hora del Este) en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.
Hora y cómo ver los partidos del Grupo C
El partido entre Brasil y Marruecos inicia a las 18 hs (hora del Este)/ 17 hs (hora Central) y 15 hs (hora del Pacífico). Este encuentro se puede ver en inglés a través de FS1. Los partidos restantes del grupo se distribuyen entre FOX y FS1.
También puede seguirse en vivo por FOX One, la aplicación de FOX Sports, y servicios de streaming como Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV y DirecTV.
En español, Telemundo tiene los derechos exclusivos del torneo en Estados Unidos. De igual modo, se pueden ver por Peacock (suscripción Premium o Premium Plus) y por la aplicación de Telemundo.
Tabla de posiciones del grupo C
|Pos.
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Pts.
1
Brasil
0
0
0
0
0
0
0
2
Marruecos
0
0
0
0
0
0
0
3
Haití
0
0
0
0
0
0
0
4
Escocia
0
0
0
0
0
0
0
Brasil, Marruecos y Escocia: el mismo grupo de 1998, 28 años después
Brasil, Marruecos y Escocia ya compartieron grupo en un Mundial. Durante Francia 1998, los seleccionados estuvieron en el Grupo A de Francia 1998 junto a Noruega.
En aquella edición, Brasil venció a Escocia 2 a 1 y a Marruecos 3 a 0. Marruecos, por su parte, goleó a Escocia 3 a 0. Ese resultado es el único antecedente oficial entre Brasil y Marruecos en toda la historia de la Copa del Mundo. Veintiocho años después, los tres comparten grupo nuevamente.
Fuera del torneo, los equipos se vieron en amistosos. En el más reciente, en 2023, Marruecos se impuso 2 a 1 sobre la Canarinha, la primera victoria en todos sus encuentros.
La segunda jornada del Grupo C se juega el viernes 19 de junio: Escocia vs. Marruecos a las 18 hs (hora del Este) y Brasil vs. Haití a las 20.30 hs (hora del Este).
La tercera fecha es el miércoles 24 de junio, con Escocia vs. Brasil y Marruecos vs. Haití, ambos a las 18 hs (hora del Este). Los dos primeros de cada grupo, más los ocho mejores terceros, avanzan a la Ronda de 32.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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