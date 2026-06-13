Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este sábado 13 de junio

En la primera semana del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, el calendario oficial ya fija qué selecciones juegan cada día y en qué franjas horarias se verán los partidos en la televisión estadounidense. La jornada de hoy sábado 13 de junio se perfila como una fecha clave de la fase de grupos del Mundial 2026, con cuatro duelos repartidos entre la tarde, la noche y la medianoche en distintos husos horarios del país.

Quién juega este sábado 13 de junio en el Mundial 2026

El sábado 13 de junio aparece en el fixture como una de las jornadas con más acción de la etapa inicial, con cuatro partidos pautados en distintas sedes norteamericanas.

con cuatro partidos pautados en distintas sedes norteamericanas. Según el calendario oficial del Mundial 2026, hoy se jugarán los cruces Qatar vs. Suiza, Brasil vs. Marruecos, Haití vs. Escocia y Australia vs. Turquía, todos correspondientes a la fase de grupos.

Brasil jugará en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, cuarto en Qatar 2022 Jean-Francois Badias - AP

Horarios del sábado 13 de junio en Estados Unidos

Para el sábado 13 de junio, el Mundial 2026 abre con el duelo entre Qatar y Suiza a las 15.00 hs (ET), seguido por Brasil vs. Marruecos a las 18.00 hs (ET).

Más tarde, el cruce entre Haití y Escocia ocupa la franja nocturna tradicional, mientras que el choque entre Australia y Turquía se ubica en el último turno, ya sobre la medianoche en el centro del país y con inicio pasadas las 00 en la costa Este.

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