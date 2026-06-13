La predicción matemática que muestra hasta dónde llegaría Ecuador en el Mundial 2026
El modelo simuló el torneo un millón de veces y proyectó las probabilidades de la Tri en cada fase del torneo
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Ecuador tiene un 88% de probabilidades de clasificarse a los dieciséisavos de final del Mundial 2026. Este y otros números surgen de un simulador con un modelo matemático que ubica a la Tri en el puesto 16 de los candidatos a quedarse con el título.
Qué chances tiene Ecuador de avanzar en el Mundial 2026
La estimación surge de un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, que simuló el Mundial 2026 un millón de veces a partir del análisis de más de 6000 partidos disputados por 164 selecciones desde el Mundial de Rusia 2018.
Además del 88% de chances de superar la fase de grupos, el modelo también arrojó otras cifras sobre el posible desempeño de la selección ecuatoriana:
- Entre un 43,4% y un 45% de chances de avanzar a los octavos de final.
- Entre un 7% y un 8,8% de alcanzar las semifinales.
- Entre un 1,14% y un 1,4% de posibilidades de conquistar el torneo.
La herramienta fue diseñada para estimar las probabilidades de cada selección de avanzar en las distintas fases del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Los investigadores explicaron a LA NACION que estos porcentajes representan una fotografía previa al desarrollo del torneo y que se actualizarán a medida que se disputen los partidos de la Copa del Mundo.
“Lo que ves hoy es una foto del momento. A medida que avance el Mundial, el modelo va a ir incorporando los resultados de los partidos y recalculando todo en tiempo real”, señalaron los responsables del proyecto.
Cómo le irá a Ecuador en la fase de grupos, según el modelo
El simulador también proyectó los resultados de los partidos que disputará Ecuador en la primera ronda.
El encuentro más favorable para la Tri aparece frente a Curazao. El modelo le asigna un 78,9% de probabilidades de victoria, frente a un 15,9% de empate y apenas un 5,2% de derrota.
Ante Costa de Marfil, el panorama es mucho más equilibrado. Ecuador registra un 37,2% de probabilidades de ganar, mientras que el empate alcanza el 35,8% y el triunfo africano llega al 27%.
El partido más exigente de la fase de grupos sería frente a Alemania. En ese escenario, la selección europea aparece como favorita con un 40,8% de probabilidades de victoria. Ecuador cuenta con un 29,5% de chances de imponerse y el empate registra un 29,7%.
Si logra aprovechar su favoritismo frente a Curazao y sumar puntos ante Costa de Marfil, la Tri tendría grandes posibilidades de avanzar a la fase eliminatoria del torneo.
El invicto de Ecuador que alimenta la ilusión antes del Mundial
Más allá de las proyecciones matemáticas, la selección ecuatoriana no pierde desde 2024 y acumula una racha de 19 partidos invicta entre encuentros de eliminatorias sudamericanas y amistosos internacionales, según datos de Transfermarkt.
Durante esta serie positiva, la Tri sumó ocho victorias y 11 empates. El último compromiso del equipo que dirige Sebastián Beccacece fue la victoria por 3-0 sobre Guatemala en Columbus, Ohio, resultado con el que cerró la preparación para el Mundial 2026.
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