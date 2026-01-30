Acusan a periodista estadounidense de violar derechos civiles tras interrumpir misa en Minnesota

El periodista estadounidense Don Lemon, expresentador de CNN, fue acusado de violar los derechos civiles después de que acompañara a un grupo de manifestantes que irrumpió en una iglesia del estado de Minesota e interrumpió la misa.

Lemon fue arrestado el jueves y enfrenta dos cargos: conspiración para privar de derechos e interferencia con los derechos de la primera enmienda, dijo a la AFP un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

La primera enmienda a la Constitución estadounidense protege la libertad de expresión, incluida la religión.

Lemon entró con el grupo de manifestantes en la ciudad de Saint Paul, colindante con Mineápolis, escenario de múltiples protestas contra las redadas de migrantes. Su abogado afirma que estaba cubriendo la manifestación.

El expresentador de CNN, que ahora protagoniza un podcast, entró en la iglesia junto a un grupo de personas que creía que el pastor que oficiaba el servicio religioso era un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).