Oficial: quiénes recibirán el nuevo cheque del Seguro Social de hasta US$5181 esta semana en EE.UU.

Millones de personas que dependen de los beneficios federales recibirán sus depósitos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) correspondientes a mayo de 2026 en los próximos días. El programa, que asiste a más de 70 millones de ciudadanos, utiliza un esquema de pagos escalonados para evitar la saturación del sistema. Por este motivo, para la mayoría, la fecha depende del día de nacimiento, aunque existen excepciones.

Los montos del Seguro Social y el cheque máximo de US$5181

Este miércoles 13 de mayo recibirán sus pagos los beneficiarios nacidos entre los días 1° y 10 de cualquier mes.

Quienes cumplan con este requisito verán reflejados sus fondos en sus cuentas bancarias o tarjetas de débito. La Administración del Seguro Social recomienda esperar al menos tres días hábiles antes de realizar consultas por posibles demoras en la transferencia, informa Newsweek.

Cabe destacar que la cifra que recibe cada trabajador jubilado depende de factores como sus ingresos de por vida y, fundamentalmente, la edad en la que decidió solicitar el beneficio.

El monto máximo de US$5181 está reservado exclusivamente para aquellos trabajadores que aportaron sobre el ingreso máximo imponible y que decidieron retrasar su jubilación hasta los 70 años. Para quienes optaron por la jubilación a la edad plena de retiro en 2026, el cheque mensual ronda los US$4152.

En contraste, quienes solicitaron los beneficios de forma anticipada a los 62 años perciben un monto reducido de aproximadamente US$2969. La mayoría de los beneficiarios recibe cifras menores al tope máximo. Por ejemplo, el pago promedio de jubilación se situó el mes pasado en US$2026,41.

Las personas que cumplan con los requisitos podrán recibir los pagos mensuales del Seguro Social (Facebook/Social Security Administration)

Cronograma de pagos para el resto de mayo en Estados Unidos

Tras la distribución de esta semana, la SSA continuará con el calendario establecido para el resto del mes. Las próximas fechas de pago son las siguientes:

Miércoles 20 de mayo : beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20 .

: beneficiarios con fecha de nacimiento entre el . Miércoles 27 de mayo: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

Este esquema busca organizar el flujo de capital para los millones de hogares que cuentan con este ingreso como su principal sostén económico. En la actualidad, el organismo federal hace énfasis en la importancia de verificar los datos de depósito directo para asegurar la recepción inmediata de los haberes.

Calendario de pagos del Seguro Social para mayo de 2026 (Unsplash/SSA)

Por qué el pago del Seguro Social es clave para los jubilados

Más allá del cronograma de depósitos, una encuesta actual citada por Newsweek revela una inquietud entre los jubilados estadounidenses. Según el sondeo de Nationwide Retirement Institute, el 66% de los beneficiarios actuales teme que el aumento de los aranceles impulse la inflación por encima de los ajustes anuales por costo de vida.

Esta preocupación se fundamenta en la presión financiera que ya enfrentan muchos hogares. El estudio indica que un 61% de los encuestados no podría afrontar la falta de apenas la mitad de un pago mensual sin comprometer sus gastos básicos.

Ante este escenario, más de un tercio de los jubilados reportó recortes en compras esenciales como comestibles y medicamentos para equilibrar sus finanzas personales.