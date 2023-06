Adamari López convoca a un evento en Fort Lauderdale que desafía las leyes de DeSantis

escuchar

La conductora de televisión Adamari López invitó a su comunidad virtual a un evento deportivo para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, que es este 28 de junio. Sin embargo, su iniciativa contrasta con las últimas decisiones que los integrantes de esa comunidad tomaron en Florida, como la cancelación de eventos similares, ante el tenso clima político que se vive en el estado por las recientes leyes e iniciativas promulgadas por el gobernador Ron DeSantis.

La expresentadora del programa Hoy día publicó en su cuenta de Instagram un flyer de la convocatoria, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en Fort Lauderdale. “Les tengo una invitación para quienes estén en la ciudad este jueves”, expresó la famosa en su posteo. Al parecer, las actividades se realizarán en un espacio abierto al público y están organizadas por el gimnasio al que Adamari asiste todos los días. Allí, la gente podrá ejercitarse y bailar, siempre en un ambiente inclusivo.

La invitación de Adamari López a un evento LGBTQ+ @adamarilopez/Instagram

La posición de Adamari contrasta con una tendencia visible en el sur de Florida, donde los representantes de algunas organizaciones cancelaron los eventos por temor a represalias. Casi a finales de mayo se anunció que no se celebraría el Tampa Pride on the River, un estilo de desfile que comúnmente se hace en septiembre a lo largo del Riverwalk de esta ciudad, esto luego de que DeSantis estableciera medidas estrictas sobre el acceso a los espectáculos drag.

En este festival, las drag queens actúan al aire libre, frente a todo el público que podría incluir niños, lo que infringiría la nueva ley, que estipula que los menores no pueden presenciar este tipo de actos. “Al final, no queríamos correr ningún riesgo”, dijo Carrie West, presidenta de Tampa Pride, para Tampa Bay Times.

Las medidas de DeSantis sobre la comunidad LGBTQ+

El gobernador firmó en mayo el paquete legislativo Let Kids Be Kids, que prohíbe que los niños vean espectáculos drags, los procedimientos de reasignación de género para menores, el uso de pronombres en las escuelas y tampoco deja que las personas transgénero usen el baño en función de su género. “Florida se enorgullece de liderar el camino para defender a nuestros niños. A medida que el mundo se vuelve loco, nuestro estado representa un refugio de cordura y una ciudadela de normalidad”, dijo DeSantis durante la ceremonia de firma de estos proyectos.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, ha implementado muchas medidas estrictas sobre el tema LGBT+

Habrá sanciones para quienes infrinjan estas legislaciones. Por ejemplo, a los lugares que permitan el acceso a menores a un espectáculo drag se les podría retirar su licencia de operación. Mientras que a los padres que dejen que sus hijos se sometan a procedimientos para cambiar de género se les imputarían cargos de abuso infantil.

A estas leyes se les suma una que se firmó en marzo de 2022, que los críticos han llamado “No digas gay”, misma que establece que los profesores no pueden hablar de temas sobre orientación sexual e identidad de género desde el jardín de niños hasta el último nivel de la escuela secundaria. Quienes no respeten esta medida enfrentarán implicaciones legales.

LA NACION