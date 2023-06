El golpe para DeSantis por el fallo de un juez en contra de una de sus leyes en Florida

escuchar

El martes, un juez federal le dio un duro revés al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a la legislatura, controlada por republicanos, ante una nueva ley estatal que prohíbe que los menores reciban bloqueadores de pubertad y otro tipo de procedimientos de afirmación de género. El juez Robert L. Hinkle, del tribunal federal del distrito de Tallahassee, dictaminó que se pueden recetar los tratamientos a tres niños transexuales, cuyos padres son parte de una demanda en curso. En las conclusiones, afirmó que “sufrirían un daño irreparable” si no se les permite continuar.

Esta medida no aplica para otros menores que deseen hacerse el tratamiento, pero el fallo significa que una parte clave de la ley podría perder su validez mientras avanza el desafío legal. A principios de mayo, cuando los legisladores aprobaron la iniciativa, calificaron los tratamientos como “abuso infantil”. No obstante, la conclusión de Hinkle, de 44 páginas, describió la prohibición como una decisión política y “no de interés legítimo del Estado”.

El gobernador de la Florida Ron DeSantis muestra la firma que estampó en una ley sobre los derechos de los padres en el campo de la educación Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP

“Nada podría haber motivado esta notable intromisión en las prerrogativas parentales, salvo la oposición a la propia condición de transgénero”, escribió Hinkle, nombrado por el expresidente Bill Clinton. El juez afirmó en su postura que “el estatuto y las normas eran un ejercicio de política, no de buena medicina. Se trata de un ámbito políticamente tenso. Durante mucho tiempo ha existido, y sigue existiendo, un considerable fanatismo hacia los transexuales. La experiencia común lo confirma, como lo hace la notable referencia de un legislador de Florida a los testigos transexuales en una audiencia del comité como ‘mutantes’ y ‘demonios’. E incluso cuando no se basan en el fanatismo, hay quienes creen incorrecta, pero sinceramente, que la identidad de género no es real, sino solo una elección”, afirmó.

La referencia sobre los “mutantes” y demonios aludió al representante estatal republicano Webster Barnaby, que en abril, mientras se realizaba una audiencia sobre el proyecto de ley, se refirió así a los transexuales. Por su parte, tras el fallo, Jeremy Redfern, portavoz de DeSantis, señaló que la medida cautelar “tiene un alcance extremadamente limitado”, ya que solo aplica a tres niños, por lo que recalcó que la ley sigue en vigor.

“Obviamente no estamos de acuerdo con el fallo del juez”, agregó Redfern en un correo electrónico citado por Politico. “Seguiremos luchando contra los elementos que anteponen la ideología a la evidencia y protegen de la mutilación a nuestros hijos”, manifestó.

Ron DeSantis promulgó recientemente una serie de leyes para "proteger a las infancias" en Florida Governor Ron DeSantis (Facebook)

Los abogados que representaron a los demandantes elogiaron el fallo a través de un comunicado. “Estoy segura de que la mayoría de los padres pueden imaginar la sensación de impotencia que produce no poder hacer algo tan básico como conseguir atención médica para tu hijo”, afirmó en el documento una de las demandantes: “Hoy toda mi familia respira al saber que ahora podemos acceder al tratamiento que sabemos que mantendrá a Susan sana y le permitirá seguir como una niña feliz”.

El juez dictó esta medida cautelar en respuesta a un pedido de emergencia de las familias de tres niños, quienes demandaron al estado de Florida en marzo por una prohibición administrativa sobre la atención de transición de género para menores. Luego, ampliaron su demanda para incluir la nueva ley cuando Ron DeSantis la firmó el 17 de mayo.

Los abogados defensores de las familias creen que este fallo podría extenderse a otros menores. “El tribunal abordó la cuestión específica que tenía ante sí, pero también emitió un fallo muy firme que dice que es improbable que las prohibiciones sobrevivan al escrutinio constitucional”, dijo Jennifer Levi, legista y directora principal de derechos de los transexuales en GLBTQ Legal Advocates & Defenders, en declaraciones citadas por el New York Times. Desde su perspectiva, la sentencia de 44 páginas del juez tenía conclusiones más allá del alcance de las tres familias. “El poder de la sentencia es dejar claro que la ley es inconstitucional”, afirmó.

