Adamari López podría volver a la TV de la forma más impensada

Adamari López dejó a un lado su carrera como conductora de televisión después de su salida de Telemundo. Luego de pasar poco más de una década al frente de varios programas, le dijo al público que quería tomarse un descanso para disfrutar de su tiempo libre junto a su hija, Alaïa. Sin embargo, no ha descartado volver a trabajar, aunque todavía no está segura de su siguiente proyecto. Al parecer, los productores de telenovelas ya la tienen en la mira y uno aseguró que la exesposa de Toni Costa tiene las puertas abiertas en esa compañía multimedia.

López fue una de las intérpretes de favoritas de las telenovelas hispanas. Se adentró en el mundo del espectáculo en su natal Puerto Rico, pero ganó tanta popularidad que la empresa mexicana Televisa la invitó a formar parte de su elenco y allí obtuvo algunos de sus papeles más recordados. La compañía no ha olvidado su talento, dado que el productor Carlos Bardasano fue quien dijo que le encantaría trabajar con Adamari.

Adamari López trabajó para Telemundo por 11 años Adamari López salió de Hoy día después de más de 10 años al aire; promete más proyectos próximamente

Bardasano trabaja para TelevisaUnivision, compañía que se creó a partir de la fusión de la mexicana Televisa y la firma norteamericana Univision, competencia directa de la empresa con sede en Miami, sobre todo por sus programas más importantes como Despierta América, que es el homólogo de Hoy día, de Telemundo, en donde participaba López. Además, TelevisaUnivision fue la última compañía en la que la también empresaria participó en una telenovela, en 2009.

“Soy muy fan de Adamari de la época de novelas y la extraño un montón. Apenas ella pueda, nuestras puertas están abiertas”, comentó el productor para People. Asimismo, afirmó que “siempre se quedó con ganas de trabajar con ella” y que esperaba que ahora se concretara esa oportunidad: “Nunca es tarde cuando la dicha es buena”.

Por su parte, la propia Adamari admitió que no se cerraba a ninguna posibilidad y que estaba dispuesta a volver a trabajar, no sin antes pasar un poco de tiempo junto a su pequeña Alaïa. En un evento al que asistió en México, incluso dijo que le encantaría volver a ese país. “A ver también qué planes tiene el futuro para mí, ojalá que también sea regresar a México, un país que me abrió las puertas y que todavía me sigue demostrando mucho cariño”, afirmó unos días después de su salida de Telemundo.

Adamari López, más que una conductora y actriz exitosa

Pese a que Adamari es una de las mujeres más exitosas del mundo del espectáculo y en su vida profesional todo le ha ido de maravilla, no ha sido lo mismo en el ámbito personal. López atravesó varias dificultades, especialmente en el amor, dado que ya pasó por dos divorcios. Si bien se la ve feliz junto a su hija, hace algunos años la situación fue complicada.

Toni Costa y Adamari López tuvieron una hija

La primera decepción amorosa fue cuando estaba casada con el cantante Luis Fonsi, de quien se separó, según dijo, tras sentirse rechazada cuando tenía cáncer. Superó la enfermedad, pero para eso tuvo que pasar por varios cambios físicos, como una doble mastectomía. “Él me dijo una vez que no me deseaba como mujer... Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea, se te cae el mundo”, contó Adamari en Al rojo vivo.

Después se casó con Toni Costa, pero esa unión duró diez años y terminó en mayo de 2021. Ahora llevan una relación cordial, aseguran, por el bien de su hija.

