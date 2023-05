Cuánto gana Jessica Carrillo por su trabajo en Al rojo vivo

escuchar

Jessica Carrillo se convirtió en una de las conductoras favoritas de los productores de Telemundo, ya que ha trabajado en la cadena por más de una década. Después de estar en diferentes producciones del ámbito periodístico, en 2020 se unió al formato de revista al sumarse a las presentadoras principales de Al rojo vivo. Sin embargo, parece que la decisión de reemplazar a María Celeste Arrarás por Carrillo habría sido por motivos económicos, ya que esta última tiene un sueldo mucho menor.

Carrillo, originaria de Jalisco, México, llegó al show junto con el periodista Antonio Texeira, quien ya no está en el programa, y ahora comparte conducción con Lourdes Stephen. Desde entonces, cobra un sueldo de US$10.000 mensuales, según el portal 49Ultra. Si bien la empresa multimedia no suele confirmar los salarios de sus presentadores, este sitio web regularmente estima los sueldos de las celebridades del momento. Además, se especifica que otros presentadores del canal podrían ganar entre US$10.000 y US$400 mil, cifra que varía de acuerdo con su popularidad. Eso significa que la comunicadora mexicana se llevaría apenas el sueldo mínimo de Telemundo.

Jessica Carrillo comparte la conducción de Al rojo vivo con Lourdes Stephen @jessica_carrillo/Instagram

María Celeste, quien estuvo al frente de Al rojo vivo por 18 años, fue quien dio una pista sobre esta última información. En entrevista con la presentadora venezolana Erika de la Vega aseguró que no se había tomado personal su despido de la cadena, dado que sabía que el motivo era su jugoso sueldo. “Estas son decisiones corporativas en medio de una pandemia en que mandan a cortar 20 cabezas por show. Entonces ¿qué pasa? Es un show que tiene 25 personas, digamos... El mío era un equipo limitado, tú no puedes quitar a 20 y quedarte con cinco... Y yo soy una de las cinco.

Así dio a entender que no pudieron sostener su permanencia en el programa porque ello implicaba quedarse con poco equipo: “Es imposible llevar el show al aire así, pero me quitaron a mí, que me ganaba lo que ganaban 20, y con eso resolvían el problema. Yo lo entendí”.

¿Quién es Jessica Carrillo?

Jessica Carrillo llegó a la firma con sede en Miami en 2004, cuando se le contrató como reportera de noticias para Telemundo Las Vegas y copresentadora del noticiero local. Para 2011, la integraron al elenco del programa Acceso total, que se transmitía a través de Telemundo Los Ángeles. Allí logró tener más exposición, sobre todo por las llamativas entrevistas que logró con diversas estrellas de Hollywood.

Jessica Carrillo llegó a Al rojo vivo en 2020 @jessica_carrillo/Instagram

También ha estado en otras coberturas de relevancia, de acuerdo con la propia cadena: “Ha cubierto importantes producciones de la cadena, incluidas la alfombra roja de Premios Billboard de la Música Latina, los Latin American Music Awards, los juegos olímpicos de Rio 2016, el Mundial de fútbol en Rusia y fue coanfitriona de Don Francisco Te Invita, además de “Miss Universo” y especiales de noticias, entre otros”.

Respecto a su nueva faceta como titular de Al rojo vivo, en un momento aseguró que iba a dar lo mejor de sí pese a recibir críticas y comparaciones con Arrarás. “Ella es única, irrepetible, irremplazable y yo soy mi propia versión... no hay comparación porque ella es ella y yo soy yo, entonces yo iba a darle a esta nueva era de Al rojo vivo la mejor versión de mí… Esa siempre fue mi mentalidad”, aseveró en el canal de YouTube de Lourdes Stephen.

LA NACION