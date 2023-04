Adamari López mostró su rutina de ejercicio mientras se prepara para nuevos proyectos

escuchar

Después de haber revelado el secreto con el que se mantiene en forma, Adamari López hizo un nuevo guiño a sus seguidores al mostrarles la rutina de ejercicios que practica. La conductora de televisión se despidió la semana pasada de Hoy día, el programa de Telemundo en el que participó por varios años. Sin embargo, en redes sociales demuestra que su vida continúa y ya se prepara para nuevos proyectos, mientras cuida su salud.

Carlos Pérez-Ruiz, uno de los participantes de Enamorándonos Estados Unidos, fue quien compartió en una historia de Instagram el arduo entrenamiento de abdominales que hizo junto con la puertorriqueña. Ella, por su parte, republicó el video en su cuenta para evidenciar la disciplina que mantiene desde que inició con su nuevo estilo de vida.

En las imágenes se les observó a ambos hacer abdominales en pareja, con la ayuda de una pelota que les permitía encontrarse frente a frente. Estaban acostados uno frente al otro, con los pies juntos, dado que el objetivo era pasarse la bola al momento de hacer una abdominal. Lo que más llamó la atención de Pérez-Ruiz es que su amiga tenía una gran condición física por los años que ha hecho deporte. “Lo increíble es cómo Adamari parece que está de shopping y relajada”, destacó en su historia.

Esta es parte de la rutina de ejercicios de Adamari López

La comunicadora aprovechó para compartir con sus fans el método de ejercicio que sigue, e incluso compartió el gimnasio de Miami al que asiste.

En 2020, tras haber bajado casi diez kilos de peso, la presentadora se sinceró sobre ese proceso para People en Español. “Empecé el reto y a hacer ejercicio, pero hacía cosas que no me permitían llegar a mi meta. Seguía tomando refrescos. No lograba lo que deseaba, hasta que me puse firme”. Aunque admitió también que tenía momentos de debilidad, se reconoció enfocada, como hasta ahora, en el estilo de vida saludable.

Los nuevos proyectos de Adamari López

Por otro lado, la expareja de Toni Costa se mostró dispuesta a continuar con su carrera en el mundo del espectáculo y del internet y ya ha aparecido en diferentes dinámicas de redes sociales. La última que mostró fue la de Expo Party Miami, a la que la invitaron para presentar la exposición que se realizará en los próximos días en el sur de Florida.

Al ser una fiel amante de las fiestas, haberla convertido en embajadora de este evento es una gran satisfacción para ella, según dijo. Es que, desde que nació su hija Alaïa, celebrar las fechas más importantes en compañía de sus seres queridos y en medio de un ambiente decorado, se convirtió en una de sus mayores pasiones. “Feliz de poder apoyar a mujeres emprendedoras en sus proyectos”, declaró la puertorriqueña.

Adamari López fue embajadora de la Expo Party Miami @adamarilopez/Instagram

Sin embargo, la Expo Party Miami solo es una pequeña aparición después de su despido de Telemundo. Todavía no se tienen datos de qué es lo que sigue para ella en cuanto a su carrera profesional, si alguna televisora ya le hizo propuestas para volver a la pantalla chica o si optará por tomarse un descanso próximo.

LA NACION