Los millonarios negocios que le permitirían a Adamari López permanecer lejos de la TV

escuchar

Aunque Adamari López terminó su relación con Telemundo desde hace casi dos semanas y de que perdió gran parte de sus ingresos fijos como la presentadora estrella del matutino Hoy día, el dinero parece no ser un problema. La actriz de 51 años todavía mantiene otras ganancias gracias a su gran popularidad y trabajo.

En redes sociales

Mientras la famosa se prepara para su nueva etapa profesional, no ha dejado abandonados a sus millones de seguidores en Instagram y Facebook, las redes sociales donde suele estar más activa. Algunas marcas de moda, belleza y hogar colaboran con la actriz de Amigas y rivales (2001) para promocionar sus productos y servicios.

Asimismo, López genera una gran visibilidad con sus videos, por lo que podría monetizar su contenido. Esta modalidad se ha vuelto popular entre los artistas en los últimos años, que reciben ingresos de acuerdo con la cantidad de visualizaciones que reúnen por publicación.

Adamari López es miuy activa en redes sociales

Su tienda virtual y libros

La presentadora boricua también invirtió gran parte de sus ingresos para crear, junto a su hija Alaïa, su propia marca llamada A x A, desde donde ofrece diferentes productos para el hogar, específicamente para la cocina. “Este espacio lo creamos con mucho amor para inspirar, fortalecer el vínculo más hermoso de mamá e hija y crear memorias para toda la vida (…) Esperamos que disfruten cada producto tanto como nosotras lo hemos hecho”, describe en su sitio oficial.

Adamari López tiene su propia marca de productos y lanzó dos llibros Adamari López

Como autora, la boricua ha lanzado dos libros: Viviendo (2012) y Amando (2015), donde se sincera sobre su vida y de cómo cambió con su diagnóstico de cáncer, por lo que las ventas también son una fuente de ingresos.

Como embajadora

La actriz también es famosa por su transformación física en los últimos años, por eso se convirtió en embajadora de Weight Watchers, un plan comercial de pérdida de peso donde apoya a otros a lograrlo. De esta manera, puede conseguir ingresos al prestar su imagen y promocionar el programa a través de los portales de Internet y redes sociales como una historia de éxito.

Su patrimonio

Si bien el patrimonio no le otorga ingresos a corto plazo, es importante mencionar que la presentadora de televisión tiene uno valuado en más de cinco millones de dólares, según datos del portal Celebrity Net Worth.

Adamari López trabajó para Telemundo por más de 11 años Adamari López salió de Hoy día después de más de 10 años al aire; promete más proyectos próximamente

Asimismo, su mansión en Miami, Florida, tendría un valor entre los seis y ocho millones de dólares. Esta residencia cuenta con un jardín muy amplio, piscina, una cocina con una mesa de cristal, enorme sala, gimnasio, sala de cine y varias habitaciones.

Adamari López podría regresar a las telenovelas

Aunque no de manera oficial, muchos ya especulan sobre el futuro de la expareja del bailarín español Toni Costa. Recientemente, el programa de espectáculos Chisme No Like afirmó que la actriz podría regresar a Televisa México para protagonizar una producción de Nicandro Díaz. “Ya tendría un libreto que recibió vía e-mail”, detalló Ceriani. Otros, sin embargo, creen que López podría llegar al programa matutino de Univision, Despierta América.

Si bien su futuro profesional permanece sin definir, disfruta de los días con su familia. En sus redes sociales compartió su reciente visita a la Casa Blanca en las fiestas de Pascua, una boda en México y más momentos públicos.

LA NACION