Adebayo brilla en triunfo de Miami Heat y los Hornets siguen en racha

Bam Adebayo anotó 24 puntos y atrapó 11 rebotes en la victoria este sábado de los Miami Heat por 115-105 sobre Houston, con la que cortaron la racha de tres triunfos consecutivos de los Rockets de Kevin Durant en la NBA

A continuación, las tres escenas de la jornada sabatina de la liga norteamericana de baloncesto:

- Miami da "un paso en el rumbo correcto" -

Adebayo brilló en la casa de su equipo, el Kaseya Center, que impuso condiciones en defensa y limitó sus errores en la recta final para asegurar su victoria 32 de la temporada

El cuadro del sur de Florida, octavo de la Conferencia Este (32-29), toma la victoria como un aliciente después de ganar cinco de los últimos diez encuentros y mantenerse en la lucha por los últimos cupos de clasificación a los playoffs

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer", valoró Adebayo. "Hemos visto un cambio en los momentos decisivos del partido, es un paso en el rumbo correcto, pero debemos seguir buscando nuestro mejor nivel en el cierre de la temporada"

El alero de los Heat Pelle Larsson encestó 10 de sus 20 puntos en el último cuarto para ayudar a Miami a resistir en un desenlace tenso, en el que los Rockets, terceros del Oeste (37-22), llegaron a ponerse a uno a falta de 7:21 por jugarse

"Los hemos limitado a 22 puntos y eso ha sido clave, hemos tenido jugadas determinantes y eso es lo que hemos estado buscando", dijo el entrenador de los dueños de casa, Erik Spoelstra, sobre el último cuarto

Kevin Durant, por su parte, anotó 32 puntos y repartió ocho asistencias y Amen Thompson añadió 20 puntos y 11 rebotes para los Rockets, que venían de una dura victoria de remontada sobre Orlando en la que borraron una desventaja de 19 puntos

- Hornets suman cuarta victoria consecutiva -

En Charlotte, el escolta Brandon Miller anotó 26 puntos y capturó ocho rebotes para impulsar a los Hornets a su cuarta victoria consecutiva, 109-93 sobre los Portland Trail Blazers del entrenador brasileño Tiago Splitter

Miller encestó seis de los 16 triples de Charlotte y Coby White, adquirido desde los Chicago Bulls el 4 de febrero, aportó 20 puntos saliendo desde el banquillo

En su tercera temporada con los Hornets, Miller extendió a cuatro la racha de partidos consecutivos con por lo menos 20 puntos

"Nos hemos concentrado en los pequeños detalles", comentó la figura de la noche. "La creatividad de mis compañeros ha sido muy importante, somos un grupo muy unido dentro y fuera de la cancha y eso es muy importante"

Los Hornets, penúltimos de la Conferencia Este la campaña pasada, se ubican en el noveno lugar (30-31) y pelean por un cupo en el torneo de repechaje a falta de seis semanas para el fin de la temporada regular

Portland también ocupa la novena casilla, pero del Oeste, con un récord de 29-32

- Pugna por un puesto -

Más tarde, Los Angeles Lakers y Golden State Warriors se enfrentaban en San Francisco, con ambos equipos peleando por su posición de cara a la postemporada

Los Lakers buscan cortar una racha de tres derrotas consecutivas. Sextos en la Conferencia Oeste, están apenas un juego por delante de Phoenix en la lucha por el último lugar de acceso directo a los playoffs

Los Warriors, sin su superestrella Stephen Curry por décimo partido consecutivo debido a un dolor en la rodilla derecha, ocupan el octavo puesto del Oeste