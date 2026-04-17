De Ford Explorer a Chevrolet Silverado: las camionetas más usadas por el ICE para moverse en EE.UU.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilizan distintas camionetas para movilizarse en sus operaciones rutinarias y en las redadas migratorias. Los modelos van desde las Ford Explorer hasta las Chevrolet Silverado y se distinguen de las de otras agencias por contar con una línea verde o azul que atraviesa el vehículo, aunque no todas tienen estas características.

Las camionetas más usadas por el ICE para moverse en EE.UU.

A lo largo de 2025, el ICE desplegó operativos de control migratorio en todo el territorio estadounidense en las que se apoyó con la cooperación de los oficiales locales y vehículos específicos. En los primeros meses de 2026, si bien la intensidad de las redadas disminuyó, los agentes continúan con sus trabajos, para lo que utilizan camionetas de distintos tipos.

A menudo, el ICE utiliza camionetas del modelo Silverado de Chevrolet, que van sin matrícula y tienen otras características para identificarlas

De acuerdo con un informe de Univision, las camionetas comunes más usadas por los agentes migratorios del ICE son:

Ford: vehículos de los modelos Explorer, Expedition, F-150, como camionetas de tránsito.

vehículos de los modelos Explorer, Expedition, F-150, como camionetas de tránsito. Chevrolet: vehículos de Tahoe y Silverado, como camionetas exprés.

vehículos de Tahoe y Silverado, como camionetas exprés. Dodge: los modelos Durango y Charger.

los modelos Durango y Charger. GMC: camionetas de los modelos Yukon y Sierra.

El ICE usa la Ford F-150 en operaciones migratorias en EE.UU. Ford

Las características de las camionetas elegidas por el ICE

El informe menciona que los oficiales federales también usan frecuentemente vehículos sin marcar. Estos tienen ciertas características que sirven para identificarlos y diferenciarlos de otros autos o camionetas:

Matrículas normales o sin placa.

Ventanas ultra oscuras.

Barandilla estilo policía en el asiento trasero.

A su vez, en una publicación del año pasado, el Inland Coalition 4 Immigration Justice indicó que a menudo estas camionetas tienen luces en la parte superior del parabrisas frontal y van con placas temporales de papel o matrículas de México.

A menudo, las camionetas que utiliza el ICE no cuentan con patentes y sus vidrios están completamente polarizados @ic4ij

En cuanto a los funcionarios, en general suelen vestir de civil o con equipo táctico oscuro en lugar de uniformes policiales estándar, según explica la firma de abogados Jeelani Law.

Además, los migrantes pueden estar atentos a los siguientes puntos para identificarlos:

Los oficiales pueden llevar chalecos antibalas con la inscripción “POLICE” .

. Los agentes del ICE suelen portar armas de fuego, radios, esposas y otros equipos policiales .

. Los funcionarios generalmente tienen en su uniforme insignias oficiales que los muestran como miembros del ICE. Las personas pueden solicitar identificación oficial, aunque los agentes pueden no mostrarla en ciertas circunstancias.

El sitio web oficial de la agencia asegura que todos los agentes del ICE portan placas y credenciales y se identificarán “cuando sea necesario por motivos de seguridad pública o por imperativo legal”.

Cómo actuar durante una redada del ICE

En una hoja informativa, el National Immigrant Justice Center recomienda seguir ciertos consejos al interactuar o ser arrestado por un agente federal:

Mantener la calma y no correr, discutir, resistirse ni luchar contra el agente, incluso si la persona cree que se violan sus derechos o que la tratan injustamente.

Mantener las manos a la vista de la policía y avisar si necesita sacar la mano de la guantera o la billetera para mostrar documentos.

No mentir sobre el estatus migratorio.

Si el ICE realiza la detención en una parada de tráfico, preguntar si el agente pertenece al departamento de policía o a inmigración. Si el detenido es ciudadano estadounidense o tiene estatus migratorio, debe mostrar su pasaporte, tarjeta de residente permanente legal u otra documentación que acredite su estatus. Si es indocumentado, tiene derecho a guardar silencio y no tiene que hablar de su estatus legal o de ciudadanía con la policía, agentes de inmigración ni otros funcionarios.

preguntar si el agente pertenece al departamento de policía o a inmigración. debe mostrar su pasaporte, tarjeta de residente permanente legal u otra documentación que acredite su estatus. Si es indocumentado, tiene derecho a guardar silencio y no tiene que hablar de su estatus legal o de ciudadanía con la policía, agentes de inmigración ni otros funcionarios. Si un agente llama a su puerta: evitar abrirla. Los agentes deben tener una orden judicial firmada por un juez para ingresar a un domicilio.

A su vez, la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (Nyclu, por sus siglas en inglés) sostiene que el migrante nunca debe presentar documentos de inmigración falsos. También puede guardar una copia de los documentos de inmigración con alguien de confianza. Si la persona arrestada no es un ciudadano estadounidense, puede: