Es oficial: dónde se prohibirán los autos en Nueva York y qué avenidas se sumarían al plan de Mamdani

El alcalde Zohran Mamdani propuso nuevas restricciones a la circulación de autos en Brooklyn, Nueva York. La iniciativa presentada el 13 de abril apunta a rediseñar el Grand Army Plaza y limitar el tránsito vehicular en sectores clave para mejorar la seguridad y el acceso a Prospect Park.

Restricciones vehiculares en Grand Army Plaza: qué cambios propone el NYC DOT en Brooklyn

El proyecto no elimina por completo la circulación de vehículos, pero introduce cambios concretos en la conexión vial. Según el comunicado de NYC.gov, se prohibiría el paso directo de autos entre Union Street y Eastern Parkway.

El rediseño de Grand Army Plaza incluye la prohibición del paso directo entre Union Street y Eastern Parkway Freepik

Para implementar esta restricción, el tránsito será desviado hacia el lado norte de la rotonda que rodea el monumento central. Esta modificación busca reducir conflictos entre vehículos, peatones y ciclistas en uno de los cruces más complejos de Brooklyn.

El área ya cuenta con antecedentes de limitación vehicular. Desde 2018, Prospect Park funciona como zona libre de autos, tras la implementación de un programa que eliminó el tránsito dentro del parque de forma permanente.

El plan de rediseño urbano y prioridad peatonal para Nueva York

El proyecto forma parte de un plan más amplio para transformar el espacio público alrededor de Grand Army Plaza en Brooklyn.

Con el objetivo de facilitar la circulación a pie y en bicicleta, la propuesta del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés) incluye:

Conectar el Soldiers’ and Sailors’ Memorial Arch con Prospect Park.

Reconstruir la calzada con nuevos materiales urbanos.

Incorporar mobiliario, iluminación y áreas verdes.

Elevar sectores peatonales al nivel de la vereda.

El plan incluye mejoras en el transporte público que atraviesa esta zona. Según el comunicado, se optimizará el funcionamiento de líneas de colectivo con alta demanda, como la B41, que registra 27.300 pasajeros diarios, y la B6, con 5600 usuarios por día.

¿Qué dijo Mamdani sobre la prohibición de autos?

El alcalde explicó que el rediseño responde a problemas históricos del área. Mamdani señaló que Grand Army Plaza “debería recibir a los neoyorquinos con un diseño urbano que priorice la seguridad”.

En esa línea, advirtió que el esquema actual genera riesgos. El funcionario afirmó que cualquiera que haya intentado cruzar por ese lugar “sabe lo peligrosas y caóticas que pueden ser las calles”. A su vez, sostuvo que el proyecto “aportará una sensación de tranquilidad y disfrute”.

Cronograma del proyecto en Brooklyn: fechas de participación pública y próximos pasos del NYC DOT

El diseño final se definirá a través de instancias de participación pública. El NYC DOT iniciará una serie de talleres abiertos.

Las modificaciones apuntan a ordenar el tránsito y simplificar los recorridos dentro de la rotonda Freepik

El cronograma incluye encuentros presenciales y virtuales en fechas y horarios específicos: