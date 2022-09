Adelantan citas para las visas de Estados Unidos: a quiénes aplica la nueva medida

No es un secreto para nadie que desde que el Covid-19 se instaló en el mundo los plazos de absolutamente todo cambiaron, y la gestión de los documentos para viajar no fueron la excepción. En el caso del trámite de la visa de Estados Unidos, las embajadas en el mundo, incluida la de la Argentina, comenzaron a trabajar bajo estrictos protocolos, lo que significó una ralentización del servicio. No obstante, recientemente la institución en Buenos Aires anunció la habilitación de nuevos turnos en los próximos días para la renovación de la visa. Sin embargo, la medida no abarca todos sus tipos.

En su página web, la embajada dispuso: “Dada la gran cantidad de casos acumulados y la demanda, creemos que tomara más de un año para que nuestros cupos de entrevistas estén al nivel previo a la pandemia”. De hecho, el titular de la sección consular, Mark Ellis, indicó que la normalización de los servicios efectivamente llevaría más de un año.

Ahora bien, a través de un correo electrónico, comunicó acerca de la nueva tanda de turnos presenciales, y recalcó que no contemplaba a aquellos que realizaban el trámite por primera vez.

La embajada de Estados Unidos en la Argentina tiene buenas noticias para aquellos que renuevan sus visas (Foto AP/Ramón Espinosa, Archivo)

En ese sentido, la habilitación de las citas abarca solo a aquellos que solicitan la renovación de las visas de no inmigrante, esto es, las categorías B1 y B2, referidas a los ingresos por viajes y negocios.

Los tres recaudos clave necesarios para esta visa son: probar que el motivo del viaje a Estados Unidos es por negocios o placer; que es por tiempo limitado y tener residencia fuera del país norteamericano, así como obligaciones que lleven a regresar al vencimiento del documento de ingreso.

Cuál es la diferencia entre la visa B1 y la B2

Este tipo de visas contemplan los permisos de ingreso para los no inmigrantes. En este caso, la B1 abarca actividades de negocios, entendidas como asistir a una conferencia, la firma de un contrato o reuniones con proveedores y clientes.

Es clave que el pasaporte del solicitante este vigente Unsplash

Con relación a la visa B2, es el documento que se debe solicitar cuando el destino de viaje a Estados Unidos es por turismo y que incluye actividades de ocio, visitar familiares o amigos, así como también trasladarse para recibir tratamiento médico.

El primer paso, que es indispensable, es el llenado de la solicitud de visa que corresponde al formulario DS-160. Se trata de un formulario virtual diseñado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para que los solicitantes lo completen con su información personal: motivo de viaje, datos de su trabajo, salud y seguridades que posee. La información que tenga este documento será la que el oficial consular utilice para decidir si otorga el permiso para ingresar o no en territorio nacional.

Es clave que, antes de llenarlo, el pasaporte esté vigente. Este formulario se ubica en la página web del Departamento de Estado. Una vez que se completa, el sistema arroja un código de barras que le permite al solicitante identificar y dar seguimiento al pedido correspondiente.