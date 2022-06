Cuáles son las mejores visas para invertir en Estados Unidos: la ruta hacia la residencia permanente

El “norte” de América Latina es Estados Unidos, y no se trata de geografía. Muchos lo establecen como meta, sea por estudios, desarrollo profesional, negocios o para probar suerte. Si bien es cierto que el país es sumamente riguroso en cuanto a asuntos migratorios se refiere, también lo es que existe un abanico de opciones para obtener una visa que permita desenvolverse sin contratiempos en suelo norteamericano, y en algunos casos residenciarse de manera definitiva.

“Luego de la pandemia, la demanda de visas se triplicó”, manifestó, en una conferencia a la que asistió LA NACION, Andrés Echevarría, especialista en derecho migratorio de Estados Unidos para empresas e individuos, y socio del estudio jurídico internacional Vivanco & Vivanco. Asimismo, señaló que los destinos de mayor interés para sus clientes son Nueva York, Los Ángeles y el estado de la Florida, especialmente Miami.

Visa para Estados Unidos Shutterstock

Echevarría, quien dirige el departamento de U.S. Immigration en el estudio, explicó que los principales servicios que ofrece el bufete se centran en tres tipos de visa de acuerdo con el punto de partida de la solicitud, esto es, basada en empleo, inversión o un logro o habilidad extraordinaria.

Esta última abarca deportistas, investigadores, músicos y todo aquel que presente un “potencial impacto para el interés de Estados Unidos”, y puede tratarse de una visa O-1, la cual es temporaria y solo habilita el desempeño legal en su área de actividad, más no migración. Sin embargo, sí existe la posibilidad de aplicar para una residencia permanente de talento.

Si bien estas autorizaciones se pueden tramitar sin necesidad de una oferta previa desde Estados Unidos, no es el caso de las visas basadas en empleo, cuyo requisito indispensable es que el solicitante tenga la propuesta laboral en mano y puede tramitarse para un trabajador de forma temporaria o también permanente.

Andrés Echevarría, socio del estudio jurídico internacional Vivanco & Vivanco, donde dirige el departamento de U.S. Immigration (Crédito: Cortesía Vivanco & Vivanco)

No obstante, las visas de inversión resultan ser bastante atractivas y, de acuerdo con el especialista argentino, no es complejo obtenerla, ya que los requisitos de elegibilidad son bastante accesibles. Lo anterior no evita que el funcionario de inmigración que recibe el caso pueda requerir más documentación.

Las principales visas con foco en la protección de capital son la E-2 y el programa EB-5. La primera es atractiva para aquellos inversores que planean abrir un negocio en Estados Unidos y ofrece una estadía similar a la de un residente permanente. Además, brinda la posibilidad de fijar el domicilio fiscal, un tema sensible en aquellos países del continente donde la presión tributaria es alta, como por ejemplo, el caso de la Argentina.

Para aplicar a la visa E-2 se requiere una inversión de al menos 150.000 dólares; que se trate de una empresa operativa; que el solicitante tenga control sobre la misma, es decir, que posea al menos un 50% de la composición accionaria, y además debe probar el origen legítimo de los fondos y demostrar la rentabilidad del negocio.

La visa de inversión E-2 es una de las más solicitadas para proteger el capital (Foto AP/Ramón Espinosa, Archivo)

Los residentes en Colombia, México, Costa Rica, Panamá, Honduras, Paraguay, Chile y Argentina pueden optar por esta categoría, la cual se otorga por un plazo de cinco años y se puede renovar sin límite de veces. Guatemala, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay y Venezuela no califican.

Echevarría, quien mencionó que sus principales clientes son empresas y familias de alto perfil, también señaló que otro de los atractivos de la visa E-2, que termina por seducir a los inversionistas, es precisamente su alcance, ya que abre un paraguas que incluye al cónyuge e hijos, y alcanza permisos de trabajo y estudio.

Por otra parte, para aplicar al programa EB-5, el monto de la inversión arranca en 800.000 dólares y debe generar al menos diez puestos de trabajo en el país. A diferencia de la anterior, la residencia fiscal no es facultativa y, una vez concedida la visa, se comienza a tributar en Estados Unidos. Asimismo, el plazo de aprobación dura aproximadamente dos años, y entre sus beneficios, ofrece residencia permanente para el solicitante y su grupo familiar.