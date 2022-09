Consiguió la residencia de Estados Unidos y advirtió sobre el “ peor error” al tramitar la visa

Los trámites para ingresar legalmente a Estados Unidos siempre causan nervios a todos los solicitantes. Ya sea para pedir algún tipo de visa o incluso la residencia. Este último fue el documento que un tiktoker tramitó para su esposa y dio sus recomendaciones para las personas que estaban en la misma situación. Por su experiencia, pudo determinar un aspecto muy importante que agilizaría el procedimiento y reduciría los costos.

Lex contó su historia a través de la cuenta @lexvidalmx. Allí detalló que tenía la residencia y deseaba brindársela a su esposa. Al no saber cómo iniciar la petición por su cuenta, ambos contrataron un abogado para que los orientara, pero ahora aseguró en un video que es el peor error que un solicitante puede cometer.

El creador de contenido dijo que, si una persona tiene todos sus documentos en regla, es más sencillo y barato que envíe el formulario por su propia cuenta en lugar de contratar a un especialista. Esto debido a que a él le cobraron en total 2500 dólares únicamente por rellenar el papel y enviarlo a las autoridades norteamericanas. Su consejo fue nunca recurrir a un abogado por algo que se puede hacer desde la casa y con atención en los detalles.

Un tiktoker dio un tip para tramitar la residencia de EE.UU.

El creador de contenido aclaró que esto solo aplica para las personas que nunca infringieron la ley y que tienen un estatus correcto ante inmigración. De lo contrario, especificó, sí podrían necesitar a un profesional para solicitar cualquier tipo de perdón o hacer trámites más complicados.

El hombre aseguró que su esposa fue quien se informó de todo lo necesario para tramitar su cita con el consulado, de sacar su examen médico y posteriormente de acudir a la entrevista para que los oficiales decidieran si le otorgaban la residencia o no. Para su familia fue muy sencillo, por lo que Lex añadió que quería ayudar a otras personas para que evitaran pagar los 2500 dólares que él gastó. “Solamente manda los papeles que te están pidiendo y ya”, aconsejó a sus seguidores.

Las experiencias de los usuarios sobre la residencia de EE.UU.

Este tiktoker se hizo viral por compartir su experiencia con este trámite estadounidense. De inmediato comenzó a recibir todo tipo de opiniones de personas que ya habían pasado por lo mismo y otras que estaban en el proceso.

El tiktoker dijo que nunca hay que contratar abogados para tramitar la residencia de EE.UU.

Primero hubo algunos que lo cuestionaron y consideraron que su tip no era del todo funcional: “Creo que dependiendo el abogado, el mío no me cobró tanto y lo arreglé en cuatro meses”, “Siempre es aconsejable un abogado, sí es cierto vas a pagar, pero a veces un pequeño error te cuesta más caro”, “Todo depende de la situación”, le dejaron.

Aunque fueron más las personas que lo apoyaron y contaron en la sección de comentarios sus propias experiencia: “Yo también lo supe tarde ahorita llevo pagado 11.000 dólares, los abogados son unos aprovechados”, “Yo no agarré abogado y mi residencia me la dieron en dos meses”, “A mí un abogado me cobraba 5000 dólares por sus servicios. Fui a un consultante de inmigración y me ayudó por 1000″, “Yo arreglé a mis papás sin abogado. Solo pagué los cargos de migración y 100 dólares para que me revisaran las formas que llené antes de enviarlas”, escribieron.