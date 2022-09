Sacó turno para la visa de Estados Unidos tres veces, se llevó una sorpresa y ahora da consejos: “Casi lloro”

La pandemia complicó muchos trámites y quienes querían viajar a Estados Unidos se encontraron con lo impensable, un sinfín de citas canceladas y la imposibilidad de sacar una nueva visa o de renovar la que ya tenían. Sin embargo, poco a poco la vida vuelve paulatinamente a la normalidad y también se reanudan aquellos procesos que quedaron inconclusos. Francisca es una venezolana que vive en Chile y fue víctima de la pandemia y los cierres en las embajadas del país norteamericano. Quería renovar su visa y se llevó una sorpresa justo antes de su cita. Cuando se había dado por vencida, recibió un mensaje que lo cambió todo.

“Fue una total sorpresa para mí porque tenía más de un año que había pagado la renovación y anteriormente me habían aprobado la visa por un año”, relató en su canal de TikTok (@franciscastrooficial) para sus más de 100.000 seguidores. Para el proceso, había seguido todos los pasos: pagar la solicitud de 160 dólares, hacer la cita, llenar los datos y el formulario, pero luego todo se interrumpió porque encontró a la Embajada de Santiago Chile cerrada. Se la cancelaron solo un día antes de tener que acudir y le pidieron que hiciera otra reunión en la página oficial.

Ante este panorama, Francisca no tuvo otra opción que pedir otra cita, en esta ocasión para mayo de 2022. De nuevo, casi como un dejavu de lo que había vivido, la situación fue similar. Se la volvieron a cancelar y le pidieron agendar una nueva fecha. “Intenté recuperar los 160 dólares que había pagado para ver si tenía forma de ir a otro país o buscar alguna otra forma para tramitarla. La única manera es asistir a la entrevista. No te devuelven el dinero ni puedes cambiar la sede”, destacó.

Entonces, cuando se disponía a seguir las instrucciones en un tercer intento, lo que se encontró en la página de la embajada la desilusionó, ya que solo había citas disponibles para septiembre de 2024: “La verdad, me sentí súper mal, dije que no lo iba a hacer. Casi lloro, no pedí ninguna cita y hasta pensé que había perdido mi dinero”. Esto último lo dijo porque la página de la embajada señalaba que el pago solo estaría vigente hasta 2023.

No obstante, recientemente recibió una noticia que la sorprendió: “Hace dos semanas me llega un correo donde viene un link y me dice que hay citas y que me meta a verificar, pero la verdad es que ahora hay tantas cosas por internet que me dio miedo, pero me fui a la página de la embajada. Metí mi usuario y mi contraseña y para mi sorpresa había citas. La pedí para el 8 de septiembre. Me fue súper bien”, concluyó. Al principio de la grabación, Francisca había adelantado que había conseguido la visa por diez años.

Posteriormente, contestó a varias dudas en los comentarios donde le pedían más detalles de cómo había sido su proceso. “Pero anteriormente ya te habían dado visa desde la embajada de USA en Venezuela verdad?”, le dejó una persona, a lo que ella destacó: “No, me la dieron igual acá en Chile, se me venció en 2020″. “¿Te preguntaron sobre tu status en el país? ¿Sí están exigiendo visa definitiva?”, le escribieron. Francisca respondió: “Me preguntaron cuánto tiempo tenía, pero la primera tenía visa temporaria en Chile”. “Eso es cuestión de suerte y paciencia, porque es muy complicado esperar años para lograr la cita y luego te digan que fue rechazada sin darte motivos”, dijo un usuario más y ella le replicó con un mensaje de aliento: “Sí, eso sí, pero si no lo intentas, no sabes”. La tiktoker puntualizó que en su caso no llevó documentos adicionales, más allá de los requisitos que señala el trámite.