¿Adiós al aire acondicionado? Es arquitecto, revela cómo enfriar la casa rápido y sin costo: “Seguro lo tienes”

Las altas temperaturas del verano boreal hacen que muchas personas busquen formas económicas y efectivas para refrescarse. El aire acondicionado es una solución casi ideal, pero no todos puede permitirse costear los gastos de instalación y mantenimiento, por lo que la opción más accesible para combatir las altas temperaturas son los ventiladores.

El único problema es que ante las incesantes olas de calor del verano, en algunos momentos estos dispositivos de ventilación no suelen ser dar abasto para refrescar el ambiente. Por eso, teniendo en cuenta esta situación, el arquitecto y creador de contenido Leonardo Rogel compartió a través de su cuenta de TikTok algunos métodos para dormir frescos sin tener que encender el aire acondicionado.

El aire acondicionado pero tiene un gasto alto de instalación y de mantenimiento ENDESA - ENDESA

Trucos para enfriar la casa sin aire acondicionado

“El tema con los ventiladores es que solo expulsan aire, por lo que necesitamos bajar la temperatura del ambiente”, comenzó explicando Rogel. Estos dispositivos de climatización no enfrían el aire, a diferencia del aire acondicionado y para solucionar esta problemática se debe humidificar el aire de la habitación.

Su primera recomendación para lograr un ambiente más fresco es que antes de ir a dormir, se debe rociar un poco de agua en la habitación con la ayuda de un atomizador. También existe una segunda opción que consiste en mojar una toalla y colocarla justo detrás del ventilador. “Al evaporarse, enfría el aire alrededor de la toalla, esto será succionado y empujado hacia ti”, explicó el joven arquitecto. Este método es muy similar al que utilizan los ventiladores que poseen depósito de agua, pero estos consejos innovadores permitirán ahorrar dinero.

Por otro lado, el tiktoker también contó un truco adicional para mejorar el funcionamiento del ventilador en las noches calurosas. Se debe colocar el aparato en una ventana, ya que de esta forma succiona el aire fresco proveniente del exterior y lo va a empujar hacia el interior de la habitación, lo que permitirá disminuir la temperatura del ambiente. Para esta recomendación no solo no hay que gastar dinero extra y es fácil de implementar. “Sé que esto no es un aire acondicionado, pero con este clima cada grado cuenta y lo mejor de todo, ¡es gratis!”, cerró Rogel en el video de TikTok que acumuló cientos de miles de likes.

