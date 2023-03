Es asistente de vuelo y cuenta por qué detesta a ciertos pasajeros antes de abordar el avión

escuchar

La escena es común en los aeropuertos: apenas se anuncia el vuelo, algunos pasajeros corren para poder abordar y se posicionan en los primeros lugares de la fila, con el propósito de acomodarse antes que cualquier otro. No obstante, esta práctica no sería bien recibida por las azafatas y asistentes de vuelos, según revelaron ellos mismos en diferentes publicaciones.

El azafato Richard Henderson le dijo a Business Insider que estas personas son llamadas “piojos de la puerta”, dado que todavía no les corresponde su turno pero generan caos al momento de ingresar a la aeronave.

Desde su perspectiva, es importante seguir el orden. Los miembros de la tripulación llamarán primero a los pasajeros de primera clase. Una vez que terminen, seguirán con las otras secciones, según el asiento asignado. Los pasajeros que ignoraran los protocolos también podrían causar demoras y confusión si alguien en silla de ruedas necesita pasar.

Por su parte, Bonnie Tsai, experta en viajes y fundadora de la consultoría de etiqueta Beyond Etiquette, indicó a The Washington Post que es “absolutamente” innecesario que las personas se congreguen frente a la puerta antes de ingresar al avión, porque solo atrasa el proceso de abordaje. “También pueden hacer que otros viajeros y los agentes de la puerta se sientan frustrados. Hacer fila antes de que llamen a su grupo no lo llevará a su destino antes. Sea considerado y todos estarán en su lugar”, expresó.

Un hombre pasó por este caos en primera persona. Ramsey Qubein, describió en el portal de viajes Frommer’s que le alcanzó con un día al frente de la puerta de abordaje de una aerolínea estadounidense para ser testigo de lo que ocurría cuando las personas se formaban en una fila. Esto “le abrió los ojos”. “La gente se pone ansiosa y se preocupa por encontrar espacio para el equipaje de mano. Sin embargo, solo retrasa el proceso y hace que los agentes de la puerta se vuelvan más ansiosos a medida que avanza el tiempo”, concluyó.

Los temores detrás de las actitudes de los pasajeros

El miedo más común entre quienes toman esta postura es que se acabe el espacio para el equipaje en los compartimientos superiores del avión y tener que despachar sus valijas.

Desde el punto de vista de la psicología, también puede traducirse en buscar una “ventaja” sobre otros. El Dr. Greg Smith, que tiene un doctorado en Psicología del Comportamiento, explicó al portal de viajes Matadornetwork.com que algunas personas “sospechan” de otras y no quieren perder la oportunidad de llevarse lo mejor. “Por lo tanto, sienten inherentemente que han perdido o han sido engañados, o habrá algún problema si no son los primeros”, señaló. “Entonces, si puede subirse primero, tendrá mejor acceso a algo, ya sea un espacio superior, apoyabrazos o un asiento especial. Puedes monopolizar algo en ese espacio tan pequeño”. El especialista estuvo de acuerdo con los asistentes de vuelo y subrayó que, aunque muchos pasajeros creen que hacer fila hace el proceso más rápido, en realidad el efecto es el contrario.

